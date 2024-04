Spiel, Satz und Glitzer „Challengers“-Promotour: Zendaya auf Tennisball-Absätzen in Rom

Zendaya beim "Challengers"-Fototermin in Rom. (ncz/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 20:01 Uhr

Zendaya hat einmal mehr ihren Style unter Beweis gestellt. Bei einem Fototermin zum neuen Kinofilm "Challengers" begeistert sie im glitzernden Tennis-Look - mit ganz besonderen Details.

Spiel, Satz und Sieg – für Zendayas (27) Fashion-Looks. Während die US-Schauspielerin auf der Promotour zu "Dune 2" im Februar noch mit zahlreichen an den Film angelehnten Sci-Fi-Looks begeisterte, bewirbt die 27-Jährige nun ihren neuen Film "Challengers – Rivalen" mit Tennis-Looks. Zu einem Fototermin in Rom erschien Zendaya nun in einem silber-glitzernden Mini-Tenniskleid mit tiefem Ausschnitt. Besonderer Hingucker: An den Absätzen ihrer weißen Pumps war jeweils ein knallgelber Tennisball befestigt.

Dazu kombinierte sie dezente silberne Ohrstecker und zwei diamantene Tennisarmbänder. Ihre blondierten Haare hatte sie halb hochgesteckt. Bei dem Fototermin über den Dächern der italienischen Hauptstadt war Zendaya neben ihren beiden männlichen Co-Stars der klare Hingucker. Josh O'Connor (33) und Mike Faist (32) waren jeweils leger in Jeans, Stiefel und Rollkragenpullover bzw. Hemd gekleidet.

Darum geht es im Tennisfilm "Challengers"

In dem neuen Kinofilm von Regisseur Luca Guadagnino (52) spielt Zendaya die frühere Tennisspielerin Tashi, die nach einer Verletzung als Trainerin maßgeblich zum Erfolg ihres Ehemanns Art (Faist) beigetragen hat. Als der Grand-Slam-Sieger in ein Formtief gerät, zwingt sie ihn, an einem zweitklassigen Challenger-Turnier teilzunehmen. Dabei muss Tashi feststellen, dass auch ihr ehemaliger Lebensgefährte und Arts früherer bester Freund Patrick (O'Connor) für den Wettkampf gemeldet ist. In der Folge leben zwischen den drei alte Rivalitäten neu auf – sowohl auf, als auch abseits des Tennisplatzes.

In den deutschen Kinos ist "Challengers – Rivalen" ab dem 25. April zu sehen. Bis dahin dürften noch zahlreiche weitere Tennis-Looks von Zendaya folgen.