Großer Erfolg an den Kassen „Chantal im Märchenland“ erreicht eine Million Besucher im Kino

Max von der Groeben, Maria Ehrich, Nora Tschirner, Mido Kotaini, Jella Haase, Bora Dagtekin, Gizem Emre, Lena Schömann, Jasmin Tabatabai (v.l.n.r.) bei der Premiere von "Chantal im Märchenland" in Berlin. (dr/spot)

SpotOn News | 04.04.2024, 13:45 Uhr

Bereits über eine Million Menschen haben in Deutschland den neuen Bora-Dagtekin-Kassenschlager "Chantal im Märchenland" im Kino gesehen. Jella Haase überzeugt darin einmal mehr in ihrer Paraderolle.

Das Comeback von Jella Haase (31) in ihrer Paraderolle der Chantal aus der beliebten "Fack Ju Göhte"-Reihe entpuppt sich immer mehr als Kassenschlager in den Kinos. Jetzt knackte "Chantal im Märchenland" von Bora Dagtekin (45) die magische Zahl von einer Million Zuschauern in den Lichtspielhäusern und steht damit nach einer Woche Spielzeit folgerichtig auch an der Spitze der aktuellen Kinocharts. Mit 37 Prozent Marktanteil legte die Komödie bereits den besten Neustart eines deutschen Films seit "Das perfekte Geheimnis" aus dem Jahr 2019 und das erfolgreichste Oster-Startwochenende eines deutschen Films jemals hin.

Neben Jella Haase wartet der Film mit einer ganzen Reihe an Hochkarätern als Darsteller auf. So spielen unter anderem auch Max von der Groeben (32), Nora Tschirner (42), Frederick Lau (34), Alexandra Maria Lara (45), Elena Uhlig (48), Nikeata Thompson (43) oder Jannik Schümann (31) mit. Jasmin Tabatabai (56) und Elyas M'Barek (41), der Star aus den "Fack Ju Göhte"-Filmen, haben darüber hinaus Gastauftritte. Als Gaststimmen sind außerdem Florian David Fitz (49) und Benno Führmann (52) zu hören.

Jella Haase: "Mich hat total gereizt, dass man die Figur in einen feministischeren Kontext setzt"

Jella Haase selbst sprach im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news ausführlich über ihre neue, alte Rolle der Chantal. Sie habe dabei keine Angst gehabt, dass die Figur über den Zenit hinaus sei: "Mich hat total gereizt, dass man die Figur in einen ganz anderen Kontext setzt, in einen feministischeren Kontext. Im Märchenland avanciert Chantal wirklich zur Heldin. Das war ein großes, großes Geschenk und ich habe mich darüber total gefreut."

In "Chantal im Märchenland" gerät die als Influencerin gescheiterte Hauptfigur durch einen Spiegel in eine Märchenwelt und wird dort mit allerhand Figuren und Geschichten konfrontiert. Gemeinsam mit ihrer Freundin Zeynep (gespielt von Gizem Emre, 28) kämpft sie gegen Flüche, einen tyrannischen König und Märchenklischees, um Freundschaften zu bewahren und einen Weg zurück in die reale Welt zu finden. Ganz nebenbei schlägt sich Chantal auch noch mit einem heiratswilligen Prinzen umher.