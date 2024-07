Riccardo Simonetti und mehr Nach Coming-out: Queer-Community feiert Ralf Schumacher

Ralf Schumacher wird für sein Coming-out gefeiert. (ncz/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 08:37 Uhr

Ralf Schumacher hat am Sonntag seine Liebe zu einem Mann öffentlich gemacht. Von der Queer-Community wird der ehemalige Rennfahrer mit offenen Armen empfangen. Und auch Sohn David meldete sich zu Wort.

Der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher (49) hat sich am Sonntagabend (14. Juli) auf Instagram erstmals mit seinem Partner gezeigt und damit seine Liebe zu einem Mann offiziell gemacht. "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schrieb Schumacher zu einem Foto, das ihn Arm in Arm mit seinem Partner in den Sonnenuntergang blickend zeigt.

Für sein Coming-out wird Schumacher nun im Netz gefeiert. In weniger als 24 Stunden erhielt der Post bereits mehr als 250.000 Likes und über 15.000 Kommentare. Zum einen richteten zahlreiche befreundete Promis wie Carmen (59) und Robert Geiss (60), Moderatorin Marlene Lufen (53) oder Natascha Ochsenknecht (59) liebe Worte an den früheren Formel-1-Fahrer. Und auch die LGBTQIA+-Community empfängt Schumacher mit offenen Worten.

Queer-Community feiert Ralf Schumacher für Coming-out

Sänger Ross Antony (50) kommentierte Schumachers Post mit den Worten "Lass die Liebe Liebe sein". Jorge González (56) versah den Post mit dem Hashtag #amor, spanisch für "Liebe", und einem Herz-Emoji. Auch Bill Kaulitz (34) fügte ein Herz-Emoji hinzu. Entertainer Riccardo Simonetti (31) schrieb: "Wie schön, alles Liebe", fügte ein Herz hinzu und teilte das Foto sogar in seiner eigenen Instagram-Story.

Glückwünsche kommen auch von Moderator Marco Schreyl (50), der schreibt: "Geteilte Liebe ist doppelte Liebe." Schlagersänger Eloy de Jong (51) kommentierte: "Liebe ist Liebe, egal was andere sagen." Schauspieler Jannik Schümann (31) kommentierte mit einem Herz- und einem Regenbogen-Emoji, Moderator Jochen Schropp (45) tat es ihm nach. "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel (38) schrieb: "Wie befreiend es sich anfühlt! Alles Glück der Welt." Julian F. M. Stoeckel (37) kommentierte mit den Worten "Wir freuen uns für EUCH" und Herzemojis.

"Prince Charming"-Teilnehmer Sam Dylan (33) feierte Schumachers Coming-out in einer Instagram-Story. Dort teilte er dessen Post und schrieb: "Ralf Schumacher hat seinen TraumMANN gefunden. Ich wusste es ja schon seit Jahren und hätte nie gedacht, dass er den Schritt macht und sich öffentlich outet. Aber Liebe siegt am Ende immer."

Support von Sohn David

Ein Kommentar dürfte Ralf Schumacher besonders freuen – der seines Sohnes David. Der 22-Jährige, der ebenfalls als Rennfahrer tätig ist, schrieb: "Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100 % hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch."