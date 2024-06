Alte Bekannte und neue Gesichter „Bridget Jones 4“: Diese Schauspieler ergänzen den Cast Aktuell wird am vierten Film der „Bridget Jones“-Reihe gearbeitet. In „Bridget Jones: Mad About the Boy“ schlüpft Renée Zellweger erneut in die Titelrolle. Aber auch viele ihrer Co-Stars sind wieder mit dabei.