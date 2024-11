Stars Charlotte Würdig: Das schenkt sie Sido zu Weihnachten

Charlotte Wuerdig attends the Launch-Party GALA bei RTL Berlin June 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2024, 14:00 Uhr

Die Ex-Frau des Rappers hat sich für die Feiertage ein besonderes Geschenk überlegt.

Charlotte Würdig schenkt Sido einfach sich selbst zu Weihnachten.

Der Rapper und seine Ex-Frau verstehen sich trotz Trennung gut, ihre zwei Kinder ziehen sie problemlos gemeinsam groß. Dass die beiden auch nach ihrer Scheidung gute Freunde bleiben wollten, stellten Charlotte und Sido, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, bereits kurz nach der Bekanntgabe ihres Beziehungsaus klar. In einer amüsanten Instagram-Story bestärkte die Moderatorin dieses Mindset jetzt noch einmal, indem sie ankündigte, ihrem Verflossenen einfach ein weiteres Jahr Freundschaft zu Weihnachten zu schenken.

„Lieber Ex-Ehemann, dein Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr bin ich. Richtig gehört, ein weiteres Jahr Freundschaft. Deine Mitgliedschaft wurde verlängert“, steht neben einem Urlaubsfoto des Ex-Paares zu lesen. Der Schnappschuss stammt von einem gemeinsamen Ausflug nach Mallorca, den Charlotte mit Sido, seiner neuen Partnerin Gia und den gemeinsamen Kids antrat. „Eine Trennung ist nie schön, aber allein schon für die Kinder ist es wichtig zu zeigen, dass daraus auch was Cooles entstehen kann“, sagte Charlotte im ‚Gala‘-Interview über den Trip. „Die Kinder sind ja im Alltag die ganze Zeit bei mir, und der Kleine schläft gern bei mir. Der Große manch­mal auch noch. Also habe ich mich bei den Kindern einquartiert.“