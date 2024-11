Stars Chloe Grace Moretz: Coming-Out im politischen Streit

Chloe Grace Moretz - October 2022 - Avalon - The Peripheral Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2024, 12:32 Uhr

Chloe Grace Moretz hat sich als „lesbische Frau“ geoutet.

Die 27-jährige Schauspielerin unterstützt Kamala Harris als Präsidentin und in einem Social-Media-Post darüber, warum sie ihre Stimme für die Demokratin abgegeben hat, erklärte sie, dass sie der Meinung sei, dass die derzeitige Vizepräsidentin die beste Person sei, um die Rechte von Frauen und Mitgliedern der LGBTQ+-Community zu schützen.

Chloe teilte ein Foto von einem Wahlaufkleber in Rot, Weiß und Blau, auf dem die Worte „I vote early 2024“, auf Deutsch „Ich wähle früh 2024“, zu lesen sind. Sie schrieb dazu auf Instagram: „Ich habe früh gewählt und ich habe für Kamala Harris gestimmt. Bei dieser Wahl steht so viel auf dem Spiel. Ich glaube, dass die Regierung kein Recht auf meinen Körper als Frau hat und dass die Entscheidungen über meinen Körper NUR von mir und meinem Arzt getroffen werden sollten. Kamala Harris wird das für uns beschützen.“ Außerdem fügte sie einen wichtigen Satz hinzu, mit dem sie sich outete: „Ich glaube als lesbische Frau an die Notwendigkeit eines rechtlichen Schutzes, der die LGBTQ+-Community schützt. Wir brauchen Schutz in diesem Land und Zugang zu der Versorgung, die wir brauchen und verdienen.“

Die ‚Kick-Ass‘-Darstellerin forderte dann ihre Millionen von Followern auf, so schnell wie möglich ihre Stimme abzugeben. Sie schloss mit den Worten: „Also… Wählt ihr vorzeitig? Macht einen Plan, um mit euren Freunden zusammen zum Wahllokal zu gehen! Geht auf IWillVote.com, um den besten Plan für euch zu finden.“

Obwohl es das erste Mal ist, dass Chloe öffentlich über ihre Sexualität spricht, mag es für die Fans keine Überraschung sein, da das ‚People‘-Magazin zuvor berichtete, dass sie bereits seit 2018 mit Kate Harrison zusammen ist, nachdem sie bei einem Kuss im Nobu in Kalifornien gesehen wurden. Die beiden Frauen tauchen außerdem mehrfach auf den Instagram-Seiten der jeweils anderen auf, zuletzt nachdem sie im September gemeinsam an der Hochzeit eines Freundes teilgenommen hatten. Anfang des Jahres wurden die beiden mit Schmuck am linken Ringfinger gesehen, als sie Disneyland in passenden Denim-Outfits besuchten.