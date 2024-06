Stars Chris Brown: Konzert-Trick ging dramatisch schief

Chris Brown Europe Tour 3Arena Dublin Feb 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.06.2024, 16:05 Uhr

Chris Brown blieb in der Luft hängen, als während eines Konzerts in New Jersey am Mittwoch (12. Juni) ein Stunt schief ging.

Der 35-jährige Sänger trat im Prudential Center in Newark auf, wo er in die Luft geschleudert wurde, um seinen Hit ‚Under the Influence‘ mehrere Meter über der Bühne zu singen. Der Trick ging aber schief und Brown blieb hilflos baumeln.

In Videos, die von Zuschauern aufgenommen wurden, ist zu sehen, wie er den Bühnenarbeitern über seine missliche Lage informierte, aber es gelang ihm, weiter zu singen, während die Techniker eine große Leiter hervorholten und versuchten, ihn herunterzuholen. Brown konnte schließlich auf die Leiter steigen, die Aufhängedrähte lösen und wieder auf die Bühne klettern. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ sprach der Sänger das Missgeschick am Ende der Show an und sagte dem Publikum, dass er wütend über das Geschehene war, aber die Situation auf die leichte Schulter nehmen könne.

Brown startete letzte Woche seine ‚11:11‘-Tour und nutzte die Aufhängedrähte für verschiedene Tricks, darunter den Flug zu einer zweiten Bühne in der Mitte des Veranstaltungsortes. Die Shows begannen am 5. Juni in Detroit, Michigan, und werden in Städten wie Las Vegas, New York, Washington, D.C., Atlanta, Georgia Halt machen, bevor im August die nordamerikanische Etappe in Los Angeles endet. Brown gab zu, dass er versucht habe, mit seinem Musikgeld kluge Investitionen zu tätigen, damit er auf etwas zurückgreifen kann, wenn seine Showbiz-Karriere zu Ende geht. Im ‚R B Money Podcast‘ erklärte er: „Wenn du nicht auf Tour gehst, weißt du nicht, wie lange du erfolgreich sein wirst, und es ist nicht so, als ob … Jeder Künstler kann es so aussehen lassen, als würde er Geld verdienen. Wenn du kein tourender Act bist, wenn du nichts machst … Du brauchst eine Ausstiegsstrategie.“ Er erklärte, dass er gedrängt wurde, in Franchise-Unternehmen wie die Fast-Food-Kette Burger King zu investieren, und er beschloss auch, einen Deal zum Kauf seiner Master-Aufnahmen abzuschließen.