Stars Millie Bobby Brown verrät geheimen richtigen Namen

Millie Bobby Brown attends The BRIT Awards 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2025, 11:00 Uhr

Millie Bobby Brown hat endlich ihren richtigen Namen geteilt, nachdem sie ihn seit Beginn ihrer Schauspielkarriere geheim gehalten hatte.

Die ‚Stranger Things‘-Darstellerin hat enthüllt, dass sie als Millie Bonnie Brown geboren wurde, aber ihren zweiten Vornamen in Bobby geändert hat, weil sie es lustig fand und um einen Künstlernamen für ihre Leinwandarbeit zu schaffen.

Millie machte dieses Geständnis jetzt in einem Interview mit ihrem Schauspielkollegen Chris Pratt für ‚BuzzFeed UK‘ und sagte ihm: „Mein zweiter Vorname ist Bonnie.“ Als Chris fragte, ob sie eigentlich „Millie Bobby Bonnie Brown“ heiße, erklärte Millie: „Nein. Es ist nicht Bobby. Es ist Millie Bonnie Brown … Das habe ich noch nie jemandem erzählt.“ Der ‚Jurassic World‘-Star sagte dann: „Dein zweiter Vorname ist Bonnie? Aber du hast es geändert in Bobby für …?“

Millie antwortete, dass sie es einfach lustiger fand, und bestätigte, dass sie Bobby für ihren „Künstlernamen“ adoptiert hat. Möglicherweise hat Millie ihren Namen jedoch erneut geändert, nachdem sie letztes Jahr Jake Bongiovi geheiratet hat. Ein Beitrag auf ihrer Instagram-Seite, in dem sie die neue Serie ‚Stranger Things‘ bewarb, zeigte zuvor eine Tafel, auf der die Schauspielerin als „Millie Bobby Brown Bongiovi“ aufgeführt war. Das Paar gab sich im vergangenen Mai in einer intimen Zeremonie das Ja-Wort, bevor es vier Monate später seine Hochzeit mit einer zweiten Feier in Italien feierte. Millie sprach kürzlich über ihre Entscheidung, in ihren Zwanzigern zu heiraten, und gab zu, dass sich die Romanze „immer richtig angefühlt hat“. Dem ‚Vanity Fair‘-Magazin erzählte sie: „Wir waren uns ziemlich einig, als wir da reingingen. Wir sprachen über unsere politischen Ansichten, über die Art von Familie, die wir aufbauen wollen, über die Art von Zuhause, in dem wir leben wollen, über die Art von Beziehung, die wir suchen, über die Art von Karriere, die wir wollen. Es ist eine so wichtige Entscheidung, und wir wollten sicherstellen, dass wir die richtige treffen.“