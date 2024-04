Kaum wiederzuerkennen Chris Pine besucht mit Shorts und Zottelbart Premiere seines Films

Chris Pine spielt die Hauptrolle in "Poolman". (eyn/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 11:07 Uhr

Im Mai kommt Chris Pines Regiedebüt "Poolman" in die Kinos. Passend zu seiner Hauptrolle zeigte er sich bei der Premiere in einem untypischen, legeren Look inklusive langen Haaren und zotteligem Bart.

Chris Pines (43) neuer Film "Poolman" feierte am Mittwoch (24. April) in Los Angeles Premiere. Bei dem Event war der Schauspieler kaum wiederzuerkennen. Statt wie sonst im adretten Anzug kam er in Wanderschuhen, kurzen Shorts, beigem Sakko und Ansteckblume auf den blauen Teppich. Besonders stachen seine langen blonden Haare und sein zotteliger Bart ins Auge.

Um seiner Rolle gerecht zu werden, erschien der einstige "Sexiest Man Alive" in einem alten blauen Van zu der Veranstaltung. Selbstbewusst posierte er vor dem Fahrzeug, scherzte mit seinen Co-Stars und machte Fotos mit den Fans.

Der Look war eine Hommage an seinen Filmcharakter. In "Poolman" spielt Pine die Hauptrolle eines verwahrlosten Lebenskünstlers und Möchtegern-Philosophen, der sich in L.A. um die Instandhaltung von Swimmingpools kümmert. Wie "Deadline" berichtet, kommt Darren Barrenman im Laufe des Filmes einer Verschwörung auf die Spur.

Regiedebüt für Chris Pine

Chris Pine spielt nicht nur die Hauptrolle in "Poolman", sondern feiert mit dem Film auch sein Debüt als Regisseur. Zudem schrieb er zusammen mit Ian Gotler das Drehbuch der Mystery-Komödie. Neben dem Hollywoodstar sind Danny DeVito (79), Jennifer Jason Leigh (62), Annette Bening (65) und DeWanda Wise (39) zu sehen. In den USA kommt der Streifen am 10. Mai in die Kinos. Wann er in Deutschland erscheint, ist noch nicht klar.