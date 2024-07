Stars Kerry Washington: Wichtige Premiere verpasst!

Kerry Washington at American Black Film Festival Honors in Hollywood - Getty - March 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2024, 12:30 Uhr

Die Schauspielerin musste ihre Teilnahme an der Premiere von ‚Unprisoned‘ krankheitsbedingt absagen.

Kerry Washington konnte nicht an der Premiere von ‚Unprisoned‘ teilnehmen, da sie sich mit COVID infiziert hatte.

Die 47-jährige Schauspielerin hätte am Dienstag (16. Juli) eigentlich an der Seite ihrer Co-Stars über den roten Teppich laufen sollen, als in New York die zweite Staffel der Erfolgsserie präsentiert wurde. Da ihr Coronatest vor der Veranstaltung positiv ausgefallen war, musste Kerry jedoch zwangsweise zuhause bleiben. Auf Instagram teilte sie einen Schnappschuss ohne Makeup, auf dem sie ihr Gesicht mit den Händen verdeckt. Dazu schrieb sie: „Sooooo, ich habe COVID und werde es deshalb nicht zur Premiere der zweiten Staffel von ‚Unprisoned‘ in New York heute Abend schaffen. Ich weiß nicht, was gerade schlimmer ist, an COVID erkrankt zu sein oder FOMO zu haben. Ich liebe unsere ‚Unprisoned‘-Familie so sehr und ich bin unglaublich stolz und aufgeregt wegen Staffel 2! Ich kann es nicht fassen, dass ich heute Abend nicht dabei bin, um unseren großartigen Cast und die tolle Crew zu feiern.“

Die ehemalige ‚Scandal‘-Darstellerin gab zu, dass ihre kurzfristige Absage bei ihr für viele Tränen gesorgt hatte. Ihr Fehlen wolle Kerry jedoch in den kommenden Tagen mit einem Fernsehabend für ihre Kollegen und Freunde wieder gut machen.