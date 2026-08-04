Stars Christina Applegate nach viermonatigem Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause

Christina Applegate - Screen Actors Guild Award 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2026, 09:00 Uhr

Christina Applegate ist Berichten zufolge nach einem viermonatigen Krankenhausaufenthalt entlassen worden.

Die Schauspielerin, bei der 2021 Multiple Sklerose diagnostiziert wurde, soll im März in eine Klinik in Los Angeles eingeliefert worden sein. Wie ‚TMZ.com‘ nun berichtet, durfte die 54-Jährige inzwischen nach Hause zurückkehren. Ihr soll es „gut gehen“. Ob der Krankenhausaufenthalt mit ihrem Kampf gegen die Multiple Sklerose zusammenhing, ist allerdings weiterhin unklar.

Nachdem erstmals über ihren Klinikaufenthalt berichtet worden war, bedankte sich Christina bei ihren Fans für die vielen Genesungswünsche und erklärte, dass sie jeden Tag „stärker“ werde. In einem Beitrag auf Instagram schrieb sie: „Danke für die überwältigende Welle an Liebe und guten Wünschen. Gesundheitliche Probleme gehören für mich zum Alltag, aber ich bin eine starke Frau und werde jeden Tag stärker und es geht mir besser. Ich nehme mir gerade etwas Zeit, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren, aber schon bald werde ich mich wieder mit Neuigkeiten melden.“

Christina, die unter anderem durch ihre Rolle in der Sitcom ‚Eine schrecklich nette Familie‘ bekannt wurde, hat bereits mehrfach öffentlich über ihre Erkrankung gesprochen – sowohl in Interviews als auch in ihrem Podcast ‚MesSy‘, den sie gemeinsam mit Jamie-Lynn Sigler moderiert. Ein Nahestehender enthüllte gegenüber der ‚Daily Mail‘: „Bei jedem Rückschlag denken – wenn wir ehrlich sind – alle im Hinterkopf daran, dass es vielleicht kein Morgen mit ihr geben könnte.“ Der Vertraute fügte hinzu: „Christina ist eine Kämpferin, aber ihr Kampf gegen die Multiple Sklerose ist äußerst schwer. Sie hat bessere Tage und wirklich schlechte Tage – großartige Tage hat sie nicht. Irgendetwas ist immer.“ Das sei einfach „schrecklich“.

Trotzdem gebe es auch Lichtblicke. „Wenn es ihr gelingt, die Dinge positiv zu sehen, fühlt sie sich zumindest im Moment besser, weil sie so viele Freunde hat, die für sie da sind – um ihr zuzuhören, mit ihr zu weinen oder sie auf jede andere Weise zu unterstützen“, ergänzte der Insider.