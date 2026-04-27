Stars Claudia Effenberg nach Gewichtsverlust: ‚Ich habe dieses Lebensgefühl wieder‘

Claudia Effenberg / Benefitz Veranstaltung Mon Cheri Barbara MÃ¼nchen / BREUEL-BILD/ABB / 12/2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2026, 14:30 Uhr

Claudia Effenberg hat nach ihrem Gewichtsverlust ihr Lebensgefühl wieder.

Claudia Effenberg steht aktuell im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Grund ist ihre deutliche körperliche Veränderung.

In den vergangenen Monaten hat die Unternehmerin sichtbar abgenommen und spricht offen darüber, wie es dazu gekommen ist. Seit März nutzt sie im Rahmen einer Kooperation die Abnehmspritze Mounjaro. Nach eigenen Angaben hat sie damit bereits rund zwölf Kilogramm verloren. Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung erklärt Effenberg, dass die Pfunde weiterhin purzeln sollen. „Ich werde das so lange machen, bis ich mein Idealgewicht wieder habe“, sagt sie. Allerdings ist die aktuelle Zusammenarbeit zeitlich begrenzt: Nach etwa drei Monaten endet die Kooperation, danach müsste sie die Behandlung aus eigener Tasche bezahlen.

Nach einer Hüftoperation im Jahr 2023 sowie einer Notoperation wegen einer Lungenembolie im Dezember hatte Effenberg einiges an Gewicht zugenommen, da sie sich körperlich nicht mehr so bewegen konnte wie vorher. Diese überflüssigen Kilos müssen jetzt weg. Neben der Unterstützung durch das Medikament spielt auch Sport eine wichtige Rolle. Walken, Yoga und anderes Training sind wieder fester Bestandteil ihres Alltags geworden. Die Kombination scheint sich auszuzahlen: Effenberg beschreibt nicht nur optische Veränderungen, sondern auch ein gesteigertes Wohlbefinden.

Besonders das Feedback aus ihrem Umfeld nimmt sie dabei bewusst wahr. „Jetzt erkennen sie mich wieder, machen Komplimente und sagen, wie toll ich aussehe! Das macht mir natürlich Spaß. Ich habe dieses Lebensgefühl wieder“, erklärt sie im Gespräch mit ‚Bild‘. Für sie sei die Entwicklung daher weit mehr als eine reine Gewichtsfrage.