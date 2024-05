Babybauch-Foto bei Instagram Clint Eastwoods jüngste Tochter Morgan Eastwood wird Mutter

Clint Eastwoods jüngste Tochter Morgan Eastwood ist schwanger. (jom/spot)

SpotOn News | 29.05.2024, 11:41 Uhr

Morgan Eastwood, die jüngste Tochter von Hollywoodstar Clint Eastwood, wird Mutter. Die 27-Jährige verkündete die Schwangerschaft mit Babybauch-Bildern bei Instagram.

Morgan Eastwood (27) hat bei Instagram ihre Schwangerschaft verkündet. Clint Eastwoods (93) jüngste Tochter veröffentlichte zwei Bilder mit Partner Tanner Koopmans. Unter ihrem sommerlichen Kleid wölbt sich dabei deutlich ein Babybauch. Auf einem Foto halten die beiden jeweils eine Hand auf den Bauch, auf dem anderen setzen sie zu einem Kuss an. "Unser Baby", schrieb Morgan Eastwood zu den Bildern. Das Posting sorgte für begeisterte Glückwünsche und Kommentare, unter anderem von Halbbruder Scott Eastwood (38).

Video News

Clint Eastwood und seine acht Kinder

Clint Eastwood wird damit laut "Daily Mail" zum sechsten Mal Großvater. Morgan Eastwood stammt aus seiner Ehe mit Dina Eastwood (58), die von 1996 bis 2014 ging. Insgesamt hat die Hollywoodikone acht Kinder aus verschiedenen Beziehungen: Neben Scott und Schwester Kathryn (36) ist er Vater von Laurie (70), Kimber (59), Kyle (56), Alison (52), Francesca (30) und Morgan.

Im Juni 2023 veröffentlichte Morgan Eastwood, die als freiberufliche Schriftstellerin arbeitet und weniger in der Öffentlichkeit steht als ihr Bruder oder Vater, mehrere Pärchenbilder und gab damit die Verlobung des Paares bekannt. "Unglaublich glücklich", schrieb sie zu den Fotos, auf dem der Verlobungsring deutlich zu sehen ist. Im Oktober 2023 ließ sie ihre Instagram-Community wissen, dass sie jetzt in New York leben.