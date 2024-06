Stars Clint Eastwood: Stolzer Papa

Bang Showbiz | 28.06.2024, 14:03 Uhr

Der legendäre Hollywoodstar führte seine schwangere Tochter zum Altar.

Clint Eastwood führte seine schwangere Tochter Morgan zum Altar.

Am 15. Juni gab die 27-Jährige ihrem Verlobten Tanner Koopmans auf der Ranch des legendären Hollywoodstars in Kalifornien das Jawort. Der 94-jährige Schauspieler ließ es sich dabei selbstverständlich nicht nehmen seine Tochter an ihrem Hochzeitstag zu unterstützen. Laut ‚Daily Mail‘-Berichten nahmen über 130 Gäste an der Zeremonie teil und auch Morgans sieben Geschwister waren erwartungsgemäß bei der Vermählung anwesend. Das luxuriöse Hochzeitsmahl bestand unter anderem aus Filet Mignon, Heilbutt und Ravioli mit einer Füllung aus Butternutkürbis.

Ihre Verlobung hatte Morgan Eastwood vor etwa einem Jahr bekannt gegeben. Dass sie ihre Eheschließung im großen Stil feierte, war dabei ursprünglich nicht geplant. Im Gespräch mit ‚People‘ verriet die werdende Mutter nach der Hochzeit: „Eigentlich wollte ich durchbrennen, aber mein Ehemann wünschte sich eine größere Feier. Ich finde, dass unsere Heirat der perfekte Mittelweg war, denn sie war so intim wie möglich, wenn man so eine große Familie hat wie ich, und trotzdem sehr lebendig. Nur die direkte Familie und ihre Partner waren da, enge Freunde der Familie und unsere besten Freunde, die wir schon unser ganzes Leben kennen.“