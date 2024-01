Film Colman Domingo: Enttäuscht wegen mangelnder Auszeichnungen für ‚Rustin‘

Colman Domingo - Alexi Lubomirski for Variety BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2024, 15:30 Uhr

Colman Domingo erklärte, dass er enttäuscht über den Mangel an Auszeichnungen für ‚Rustin‘ sei.

Der 54-jährige Schauspieler stellt in der Filmbiografie Bürgerrechtler Bayard Rustin dar und verriet jetzt, dass er bestürzt darüber gewesen sei, als er erfuhr, dass so viele Leute sich den Streifen trotz des großen Lobes der Kritiker noch nicht angeschaut haben.

In einem Interview mit der Filmemacherin Ava DuVernay gegenüber ‚Vanity Fair‘ erklärte Colman: „Meine Frage lautet jetzt, Ava, denn ich denke immer, dass es um die bestimmten Augen geht, die in unseren Filmen landen können? Weil ich buchstäblich zu einem Abendessen gegangen bin. Ich war neulich auf einer Party und war überrascht, wie viele Leute sich ‚Rustin‘ immer noch nicht angesehen haben.“ Der Star fügte hinzu: „Ich habe mir ‚Oppenheimer‘ angesehen, ich habe ‚Killers of the Flower Moon‘ gesehen, ich habe ‚Saltburn‘ gesehen. Ich habe all diese Sachen gesehen, da ich glaube, dass ich schon immer darauf vorbereitet war, das zu wissen. Ich schaue mir Geschichten an, die außerhalb meiner Erfahrungen liegen. Aber ich denke, es gibt eine große Gruppe von Menschen, denen gesagt werden muss, wie Sie es mit Marketinggeldern sagen: ‚Das hat etwas mit Ihnen zu tun.'“ ‚Rustin‘ wurde von George C. Wolfe inszeniert und folgt dem charismatischen Aktivisten, der 1963 den berühmten Marsch auf Washington organisierte, obwohl Domingo eine „Glaubenskrise“ wegen der Veröffentlichung des Projekts während des SAG-AFTRA-Streiks gehabt habe.