Im Mai wieder in der Schillerallee Comeback nach zehn Jahren: Petra Nadolny wieder bei „Unter uns“

Petra Nadolny mit Benjamin Heinrich und Gernot Schmidt (r.) in "Unter uns". (sv/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 14:59 Uhr

Im Mai kehrt ein bekanntes Gesicht in die Schillerallee zurück: Comedy-Star Petra Nadolny feiert nach zehn Jahren ihr "Unter uns"-Comeback.

Zehn Jahre ist es her, dass Petra Nadolny (64) das letzte Mal für "Unter uns" vor der Kamera stand. Jetzt kommt die Schauspielerin zu der RTL-Serie zurück, wie der Sender am Freitag (19. April) bekannt gab. Ab Folge 7370 am 14. Mai ist Nadolny wieder in der Daily-Soap zu sehen.

Die 64-Jährige, die vielen aus den Comedy-Sendungen "Switch" und "Switch reloaded" auf ProSieben bekannt sein dürfte, freut sich sehr über ihre Rückkehr in die Schillerallee. "Es fühlt sich ein wenig so an, als würde ich heimkommen", wird Nadolny in der Mitteilung zitiert.

"Und jetzt kommt die Mutti wieder"

Der Comedy-Star schlüpft erneut in die Rolle der Susanne Hirschberger, die Mutter von Benno "Bambi" Hirschberger (Benjamin Heinrich, 39). Fans der Serie haben sie in dieser Rolle zuletzt bei der Hochzeit von Bambi und Sina (Valea Katharina Scalabrino, 33) gesehen. "Und jetzt kommt die Mutti wieder", freut sich Nadolny in einem von RTL veröffentlichten Video.

So geht es für Petra Nadolnys Rolle weiter

"Unter uns"-Fans dürfen sich auf eine "sehr, sehr spannende Familiengeschichte" rund um die Hirschbergers freuen, verspricht die Schauspielerin. "Meine Figur Susanne Hirschberger darf in ihren Folgen viele verschiedene Dinge erleben und wird auf der Gefühlsskala einige Hochs und Tiefs durchleben." An ihrer Seite wird auch wieder Ehemann Uli (Gernot Schmidt, 61) zu sehen sein. Die Beziehung der beiden soll im Fokus der kommenden Folgen stehen.

Nadolny sei sehr glücklich, wieder bei "Unter uns" zu sein und habe sich am Set direkt wieder wohl gefühlt. "Viele Schauspieler, mit denen ich damals gearbeitet habe, und ganz viele aus dem Team, sind noch immer da", so Nadolny.

"Unter uns" läuft von Montag bis Freitag um 17.30 Uhr bei RTL und ist jederzeit auf RTL+ abrufbar.