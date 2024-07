Schauspieldebüt Von „Let’s Dance“ zu „Unter uns“: Jana Wosnitza übernimmt Gastrolle

Jana Wosnitza am Set von "Unter uns". Die Serie läuft täglich von montags bis freitags ab 17:30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. (ae/spot)

SpotOn News | 02.07.2024, 10:31 Uhr

Bei "Let's Dance" hat Sportjournalistin Jana Wosnitza gerade bewiesen, dass sie richtig gut tanzen kann. Nun stellt sie sich einer neuen Herausforderung: In der RTL-Daily "Unter uns" ist sie in einer Gastrolle zu sehen.

Die "Let's Dance"-Zweitplatzierte Jana Wosnitza (30) tanzt nun in die RTL-Serie "Unter uns". Wie der Kölner Privatsender am Dienstag bekannt gibt, übernimmt die RTL-Sportjournalistin dort eine Gastrolle.

Damit feiert sie ihr Schauspieldebüt. Dass dies ausgerechnet in der berühmten Schillerallee passiert, freut sie: "'Unter Uns' ist im deutschen Fernsehen eine Instanz", schwärmt die 30-Jährige. "Nicht umsonst gibt es die Serie seit 30 Jahren." Besonders eine Tatsache hat es ihr laut Pressemitteilung angetan: "Für mich als Kölnerin ist es schön, dass 'Unter uns' sowohl in Köln gedreht wird als auch in Köln spielt. Bei Außenszenen erkennt man doch immer bekannte Ecken der Stadt wieder."

Große Unterschiede zwischen Moderation und Schauspielerei

Berufsbedingt ist sie es gewohnt, vor einer Kamera zu sehen. "Eine Kamera vor der Nase bringt mich per se nicht aus dem Konzept, das hilft schon einmal." Dennoch ist "Unter uns" für sie eine Herausforderung: "Schauspiel ist ein Handwerk, das man lernen muss. Beide Berufe, Moderation und Schauspiel, sind nicht miteinander zu vergleichen. Deshalb war ich auch sehr gespannt und voller Vorfreude, als mich die Anfrage erreichte." Ein großer Unterschied sei, dass sie bei den Sportübertragungen live moderiere und damit auch improvisieren muss. "Im Schauspiel ist es das genaue Gegenteil. Man hat ein Drehbuch, es gibt Texte, jede Szene ist minutiös geplant, man kann öfters ansetzen."

Wird man die Moderatorin also nun womöglich häufiger als Schauspielerin sehen? "Ich bin keine gelernte Schauspielerin und überlasse das lieber denen, die es können", erklärt sie. "Aber wer weiß, vielleicht finde ich ja Gefallen daran, aber Stand jetzt bleibe ich lieber bei der Moderation."

Am 24. Oktober im TV zu sehen

Ganz schwerfallen dürfte ihr ihre Rolle nicht. Denn die 30-Jährige spielt quasi sich selbst und wird als Sportjournalistin im Rahmen eines Serien-Interviews den "Unter uns"-Einsteigern Luis Moll (Maximilian "Ace" Asbeck) und Nikolaus Lessky (Lenny Darber), auf den Zahn fühlen. Diese mimen zwei aufstrebende Footballspieler, die in den USA durchstarten wollen. Während die Männer bereits ab 5. August im TV zu sehen sein werden, müssen Wosnitza-Fans noch ein wenig länger warten. Die Folge mit ihr wird voraussichtlich erst am 24. Oktober laufen – online ist sie auf RTL+ wie gewohnt bereits eine Woche vorher abrufbar.