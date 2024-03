Wer lacht zuletzt? Comedy-Duell bei „Schlag den Star“: Kaya Yanar vs. Paul Panzer

Paul Panzer (l.) und Kaya Yanar treten bei "Schlag den Star" gegeneinander an. (mia/spot)

SpotOn News | 27.03.2024, 14:20 Uhr

Kaya Yanar und Paul Panzer - keine Unbekannten im Comedy-Geschäft. Am Samstag werden sich die beiden Comedians in der ProSieben-Show "Schlag den Star" gegenüberstehen.

Bei "Schlag den Star" treffen am Samstag bei ProSieben Kaya Yanar (50) und Paul Panzer aufeinander. Der Comedian und die Kunstfigur des Stand-up-Comedian Dieter Tappert (52) werden in der Gameshow am 30. März ab 20:15 Uhr auf ProSieben live antreten.

Video News

15 Runden erwarten die zwei, das Preisgeld von 100.000 Euro aber naturgemäß nur einen. Der Kampfgeist scheint bereits ausgebrochen zu sein. Yanar lässt in einer Pressemitteilung von ProSieben verlauten: "Ist das Motto am Samstag Achtziger, oder kann sich Paul mal was ordentliches anziehen?" Worauf Paul Panzer entgegnete: "Was guckst du?! Google mal Stil, Junge!"

Durch die von Brainpool TV produzierte Show wird wie immer Elton (52) führen, Kommentare kommen von Ron Ringguth (58). Zu sehen ist "Schlag den Star" auf ProSieben und via Streamingdienst Joyn.

Yanar und Panzer sind alte Kollegen

Kaya Yanar wurde Anfang der Nullerjahre mit seiner Sat.1-Comedysendung "Was guckst du?!" bekannt. Paul Panzer machte sich zunächst im Radio mit Scherzanrufen einen Namen. Tappert war auch neben Mario Barth (51) im Kinofilm "Männersache" zu sehen. Yanar und Panzer standen schon öfter gemeinsam vor der Kamera – unter anderem waren die beiden fast zwei Jahre in der RTL-Sendung "Stars bei der Arbeit" zu sehen.