Stars Courteney Cox: Das nimmt ihre Tochter ihr übel

Bang Showbiz | 14.08.2024, 10:40 Uhr

Die Schauspielerin enttäuschte ihre Tochter, indem sie kein Outfit aus der Sitcom aufhob.

Die Tochter von Courteney Cox findet es schade, dass die Schauspielerin ihr keine Kleider aus der ‚Friends‘-Garderobe aufbewahrt habe.

Die Darstellerin wurde in den 90er Jahren dank der Outfits, die sie in ihrer Rolle als Monica Geller in der Sitcom trug, zu einer Stil-Ikone. Noch heute schwärmen die Fans von dem Modegeschmack der Serienfigur. Umso enttäuschender ist es für Courteneys Tochter Coco Arquette, die sie mit Ex-Mann David Arquette hat, dass sie die Serien-Outfits ihrer Mutter nie anprobieren konnte.

Im Gespräch mit ‚Refinery29‘ plauderte die 20-Jährige aus: „Fun Fact: Sie hat nichts aus den 90ern für mich aufgehoben. Es ist eigentlich sehr unhöflich. Jeder sagt: ‚Oh, diese Outfits‘. Aber nein, ich habe sie nicht.“

Das Interview gab Coco zusammen mit ihrer Mutter. Auf die Frage, wer von den beiden eher dazu neige, etwas aus dem Kleiderschrank der anderen zu nehmen und es nicht zurückzugeben, gab sie schnell ihre Schuld zu. „Ich. Zu 100 Prozent, ohne Zweifel. Schnell beantwortet“, räumte Coco ein.