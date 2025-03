Film David Arquette: Rückkehr für ‚Scream 7‘

Courteney Cox and David Arquette - 1996 - Scream still - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2025, 09:00 Uhr

David Arquette wird Berichten zufolge für ‚Scream 7‘ auf die große Leinwand zurückkehren.

Der 53-jährige Schauspieler spielte in den ersten fünf Filmen der Horror-Reihe die Rolle des Polizisten Dewey Riley, aber seine Figur wurde im Streifen von 2022 getötet.

Berichten von ‚Deadline‘ zufolge soll Dewey jedoch für den kommenden siebten Teil zurückkehren. Es ist jedoch noch nicht bekannt, wie die Drehbuchautoren die Figur von Arquette wieder zurück in die Handlung der Geschichte bringen werden. Aber sowohl Scott Foley (Roman Bridger) als auch Matthew Lillard (Stu Macher) lassen ihre eigenen verstorbenen Figuren in dem neuen Film erneut aufleben. Matthew hatte zuvor erzählt, dass es eine Version von ‚Scream 3‘ gegeben habe, in der enthüllt worden wäre, dass er im Originalfilm überlebt hätte, aber die Pläne für seine Rückkehr seien in letzter Minute geändert worden. David ist nicht die einzige ‚Scream‘-Legende, die wieder mit dabei sein wird, weil auch Neve Campbell ihre Rolle der Sidney Prescott erneut spielt, während Courteney Cox ebenfalls als Gale Weathers zurückkehrt.