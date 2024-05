Seit drei Jahren getrennt „Daheim in den Bergen“-Star Catherine Bode überraschend geschieden

Schauspielerin Catherine Bode (Mitte) hier am Set von "Daheim in den Bergen". (ili/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 11:22 Uhr

Schauspielerin Catherine Bode ist geschieden, wie der "Daheim in den Bergen"-Star jetzt überraschend bestätigt hat. Doch damit nicht genug, die vierfache Mutter und ihr Ex-Mann leben bereits seit drei Jahren getrennt.

"Daheim in den Bergen"-Star Catherine Bode (49) ist geschieden. Das bestätigt die Schauspielerin im Interview mit dem Magazin "Bunte". "Tja, und nun sind wir geschieden, seit drei Jahren getrennt und ich bin wirklich in der Wirklichkeit angekommen", sagt die gebürtige Mannheimerin und Wahl-Berlinerin. "Als wir entschieden haben, uns zu trennen, war klar, dass es das Richtige und für alle besser ist", fügt sie hinzu.

Video News

Catherine Bode: "Wunsch und Wirklichkeit" klafften auseinander

Wie es überhaupt zur Trennung kam, deutet sie nur an: "Wie das so ist: Eine Beziehung fängt an, weil man Wünsche, Vorstellungen hat. Man heiratet, kriegt Kinder, kauft ein Haus. Irgendwann ist klar, Wunsch und Wirklichkeit gehen weit auseinander. Dann gibt es eine unschöne Zeit, in der man versucht, das alles noch aufrechtzuerhalten", fasst die vierfache Mutter zusammen.

Gemeinsam mit ihrem nun Ex-Ehemann bekam Catherine Bode einen Sohn (geb. 2004), eine Tochter (geb. 2013) und Zwillinge (geb. 2016). Inzwischen hat sich der neue Familienalltag offenbar eingespielt: "Jetzt leben wir als gut getrennte Eltern nicht weit weg voneinander. Er ist nach wie vor ein super Vater. Wir leben das Wechselmodell. Das heißt: wirklich 50/50", erklärt Bode.

Eine neue Liebe gibt es bei ihre offenbar noch nicht. "Ich werde offen sein, wenn es wieder passiert. Aber zurzeit ist mir nicht danach", sagt sie dazu.

Vorletzter "Daheim in den Bergen"-Film heißt "Wunsch und Wirklichkeit"

Das alles passt auch ein bisschen zum anstehenden Finale der beliebten TV-Reihe "Daheim in den Bergen". Die letzten beiden Filme – "Wunsch und Wirklichkeit" und "Schulter an Schulter" – werden am 10. und 17. Mai jeweils um 20:15 Uhr im Ersten gezeigt.