Film Daisy Ridley: Die Rolle der Rey birgt ihre Herausforderungen

Daisy Ridley - May 2024 - Getty Images - Young Woman and The Sea Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2024, 13:00 Uhr

Die Schauspielerin schlüpft erneut in die Rolle der Rey in ihrem neuen ‘Star Wars’-Film – doch es gibt viel Neues zu entdecken.

Die 32-jährige Schauspielerin mimt wieder die Rolle der Rey in einem neuen ‚Star Wars‘-Film, in dem es darum geht, wie sie den Jedi-Orden wieder aufbaut, nachdem sie Imperator Palpatine in ‘Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers’ (2019) besiegt hat. Wieder in die Rolle der Rey zu schlüpfen, sei für Ridley trotz der Vertrautheit auch mit einigen Herausforderungen verbunden. Sie erklärte: „Es fühlt sich genauso an, weil ich eine Figur spiele, die ich schon einmal gespielt habe, aber es ist anders, weil es viele Jahre her ist. Ich hoffe, dass ich als reichere Künstlerin zurückkomme, aber auch, dass ich in anderen Händen bin, was interessant und neu ist. Eine andere Geschichte. Ich denke, das wird eine Entdeckung sein, wenn wir weitermachen.“ Sie freue sich darauf, neue Wege zu finden, um sich selbst zu fordern.

Allerdings hat Ridley das Drehbuch noch nicht in den Händen gehabt. Auf die Frage, ob sie eine Kopie gesehen habe, sagte sie zu ‘Collider’: „Das hat sich noch nicht geändert – aber das wird sich in Kürze ändern.“ Der Film wird unter der Regie von Sharmeen Obaid-Chinoy gedreht und folgt auf ‘Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers’, der das Ende der langjährigen Skywalker-Saga darstellte. Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy hat bestätigt, dass mit dem Film eine neue Ära der ‘Star Wars‘-Zeitlinie beginnt, in der Rey daran arbeitet, den Jedi-Orden wiederaufzubauen, nachdem ihr Großvater Palpatine (Ian McDiarmid) und die Erste Ordnung besiegt wurden.