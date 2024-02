Film Daisy Ridley über ‚Star Wars: New Jedi Order‘ Daisy Ridley enthüllte, dass ‚Star Wars: New Jedi Order‘ die Geschichte das Franchise „in eine etwas andere Richtung“ bringen wird. Die 31-jährige Schauspielerin spielt erneut ihre Rolle der Rey in dem kommenden Science-Fiction-Film und findet, dass der Film eine „wirklich fantastische Erkundung des Star Wars-Universums“ sein wird. In einem Interview gegenüber ‚AlloCiné‘ erzählte der Star […]