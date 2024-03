Film Daisy Ridley: Zu wenig Jobangebote nach ‚Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers‘

Daisy Ridley - EE British Academy Film Awards in 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2024, 14:00 Uhr

Daisy Ridley erzählte, dass ihre Schauspielkarriere ins Stocken geriet, nachdem sie in der ‚Star Wars‘-Fortsetzungstrilogie mitgespielt hatte.

Die 31-jährige Darstellerin hatte die Rolle der Rey in der legendären Science-Fiction-Filmreihe gespielt, verriet jedoch, dass es ihr schwergefallen sei, einen Job zu finden, nachdem der Abschlussfilm ‚Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers‘ in die Kinos gekommen war.

Daisy erklärte am Wochenende im Rahmen einer Podiumsdiskussion bei SXSW in Austin in Texas: „Es sind nicht so viele Jobangebote eingegangen und es ist seltsam gewesen.“ Ridley erklärte, dass ihre Probleme durch die Coronavirus-Pandemie noch verschärft wurden. Der Star fügte hinzu: „Das war eine sehr seltsame Zeit, mit der stillen und, ehrlich gesagt, trauernden Zeit meines Lebens zusammenzusitzen.“ Die ‚Magpie‘-Schauspielerin erklärte zudem, dass es lange dauerte, bis sie sich mit einer so prominenten Rolle in dem erfolgreichen Franchise wohlgefühlt habe: „Ehrlich gesagt hat es gedauert, den dritten Film zu drehen, bis ich das Gefühl gehabt habe: ‚Okay, mir geht es gut. Ich habe es verdient, hier zu sein.'“ Ridley wird als Rey in Sharmeen Obaid-Chinoys Film ‚Star Wars: New Jedi Order‘ auf die große Leinwand zurückkehren und enthüllte, dass die Qualität der Geschichte sie davon überzeugte, sich für das erste Projekt der von einer Regisseurin geleiteten Filmreihe anzumelden.