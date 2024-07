Film Sir Ridley Scott: Diese Fortsetzungen hätte er gerne gemacht

Bang Showbiz | 02.07.2024, 08:00 Uhr

Sir Ridley Scott behauptet, er sei „nie gefragt worden“, ob er Fortsetzungen zu ‘Alien‘ und ‘Blade Runner’ machen wolle.

Der 86-jährige Filmemacher bestand darauf, dass er nicht die „Wahl“ oder die Kontrolle darüber hatte, die Studios auf die Fortsetzung seiner Sci-Fi-Klassiker von 1979 und 1982 warten zu lassen. Und er war „nicht glücklich“, als die Firmen beschlossen, Fortsetzungen zu machen, ohne ihn an Bord zu holen. Er sagte der Zeitschrift ‘Vanity Fair’: „Ich bin der Autor von zwei Franchises. Die meisten Regisseure in Hollywood – zumindest auf meinem Niveau – lassen so etwas nicht durchgehen. Aber ich habe ‚Alien‘ als meinen zweiten Film gemacht, also hatte ich keine große Wahl. Und ‚Blade Runner‘ war mein dritter Film. Ich hatte also keine Wahl, weil ich sehr harte Partner hatte. Es war eine Art ‚Willkommen in Hollywood‘. Ich wurde nie gefragt [nach Fortsetzungen]. Sie können sich vorstellen, dass ich nicht glücklich war.“

‚Blade Runner 2049‘ kam 2017 in die Kinos, während das ‚Alien‘-Franchise 1986 mit ‚Aliens‘, 1992 mit ‚Alien 3‘ und 1997 mit ‚Alien Resurrection‘ fortgesetzt wurde, bevor Scott 2012 mit ‚Prometheus‘ und vier Jahre später mit ‚Alien: Covenant‘ zum Franchise zurückkehrte. Er fügte hinzu: „Ich kam langsam aus den Startlöchern. Ich meine, ich hätte die Fortsetzungen zu ‚Alien‘ und zu ‚Blade Runner‘ machen sollen. Man ändert sich im Laufe der Jahre. Zu dieser Zeit wollte ich das nicht noch einmal durchmachen. Also kam Jim Cameron ins Spiel – und dann David Fincher – bei ‚Alien‘.“

Scott hatte eigentlich gehofft, bei der ‘Blade Runner’-Fortsetzung Regie zu führen, aber die Chance, ‘Alien’ noch einmal zu drehen, ergab sich, und stattdessen übernahm Denis Villeneuve das Ruder für Blade Runner 2049. „Ich habe es bedauert, obwohl er einen guten Job gemacht hat.“ Der Filmemacher wird nun mit der kommenden Amazon Studios-Serie ‚Blade Runner 2099‘ zum dystopischen Franchise zurückkehren.