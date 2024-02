Film Dakota Johnson: Ihr Höhepunkt in Madame Web

Dakota Johnson - LA Premiere - Madame Web - 2024 - Sony Pictures - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2024, 15:59 Uhr

Die 34-jährige Schauspielerin durfte sich für ihre Rolle in dem Thriller hinters Steuer setzen.

Dakota Johnson durfte in ‚Madame Web‘ einige ihrer Stunts selber drehen.

Die 34-jährige Schauspielerin verkörpert in dem Thriller eine New Yorker Notfallsanitäterin, die plötzlich ihre hellseherischen Fähigkeiten entdeckt. Bei den Dreharbeiten freute sich Dakota laut eigener Aussage vor allen Dingen auf die Actionszenen, in denen sie sich größtenteils selbst hinters Steuer setzen durfte. Die Sequenzen, die teilweise vor einem Bluescreen gedreht und später mit Spezialeffekten versehen wurden, waren für den Hollywoodstar allerdings auch eine echte Herausforderung. Im Interview mit ‚Collider‘ erzählt Dakota über ihre Erfahrungen am Set: „Ich habe mich auf die Actionszenen im Film gefreut, denn es ist kein typischer Superheldenfilm, in dem es verrückte Kampfsequenzen gibt. Für Cassie fühlt es sich eher geerdet und irgendwie schäbig an, darauf habe ich mich gefreut. Außerdem wollte ich unbedingt die Stuntfahrten machen. An die Arbeit vor dem Bluescreen musste ich mich erst einmal gewöhnen. Es gab nicht viel davon, aber letztendlich hatte ich viel Spaß dabei, denn man lässt einfach seiner Fantasie freien Lauf und das ist echt lustig.“

Obwohl ihr die Arbeit an einem Blockbuster viel Freude bereitete, steht Dakota eigentlich lieber für kleinere Produktionen vor der Kamera. Sie erzählt weiter: „Ich glaube ich mag die kleineren Filme, die ich zuletzt gedreht habe. Denn man muss dann nicht unbedingt auf die Studiobosse hören und man hat ein bisschen mehr kreative Freiheit und Eigenständigkeit.“