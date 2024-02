Film Dakota Johnson: Sie verursachte krasse Drehbuchänderungen

Dakota Johnson - LA Premiere - Madame Web - 2024 - Sony Pictures - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2024, 10:00 Uhr

Dakota Johnson hat enthüllt, dass „drastische Änderungen“ am Drehbuch von ‚Madame Web‘ vorgenommen wurden, nachdem sie für den Film gecastet wurde.

Die 34-jährige Schauspielerin spielt die Titelfigur in dem neuen Superheldenfilm und erklärte, dass das Drehbuch stark verändert wurde, nachdem sie für den Streifen unterschrieben hatte.

Dakota sagte gegenüber ‚TheWrap‘: „Es gab drastische Veränderungen. Und ich kann nicht einmal sagen, was sie waren.“ Die Figur des Stars im Film des Sony Spider-Man-Universums hat die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Ein cooler Handlungsstrang, der aber auch bedeutete, eine erhöhte Arbeitsbelastung zu haben, da sie mehrere Versionen derselben Szene drehen musste. Johnson sagte: „Es wurden so viele verschiedene Kamera-Setups hinzugefügt, es war die dreifache Menge an Arbeit. Und es war sehr komplex und es gibt nur kleine Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen derselben Szene, also war es wie ein Puzzleteil, bei dem wir wirklich darauf achten mussten, in welchem Moment wir uns befinden, in welchem Blickwinkel wir uns befinden, und Kontinuität und solche Dinge.“

Die ‚Fifty Shades of Grey‘-Darstellerin erklärte, dass sie es oft schwierig fand, mit dem Schritt zu halten, was sie drehen musste, und dass sie sich auf Regisseur S.J. Clarkson verlassen musste, um ihr aus der Patsche zu helfen. Dakota sagte: „Ja, ich habe mich sehr verlaufen und S.J. wusste immer genau, wo wir waren, was wirklich unglaublich war.“

Johnsons Alter Ego Cassie Webb ist eine New Yorker Rettungssanitäterin, die übersinnliche Fähigkeiten entwickelt, und sie verriet ihre Aufregung darüber, die Chance zu bekommen, Stuntfahrten zu machen, da es sich von einem typischen Superheldenfilm unterschied. Gegenüber ‚Collider‘ sagte sie: „Ich habe mich auf die Action im Film gefreut, weil es kein typischer Superheldenfilm ist, in dem es wahnsinnige Kämpfe gibt. Es fühlt sich für Cassie ein bisschen geerdeter und kratziger an, also habe ich mich darauf gefreut. Und dann das Stuntfahren, auf das ich mich sehr gefreut habe. Und dann war die Bluescreen-Arbeit komischerweise zunächst etwas, an das ich mich gewöhnen musste. Es gab nicht sehr viel davon, aber am Ende hatte ich eine wirklich gute Zeit, weil man seiner Fantasie einfach freien Lauf lassen konnte und ich fand es wirklich lustig.“