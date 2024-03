Stars Dakota Johnson: Wird sie bald Mutter?

Dakota Johnson - LA Premiere - Madame Web - 2024 - Sony Pictures - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin verrät, wie sie dem Thema Nachwuchs gegenübersteht.

Dakota Johnson spricht über ihren Kinderwunsch.

Die 34-jährige Schauspielerin, die seit 2017 mit dem Coldplay-Frontmann Chris Martin zusammen ist, hat zugegeben, dass sie das Leben in vollen Zügen genießen möchte und ihr die Idee, Kinder zu bekommen, gefällt, weil es eine „magische“ und „wilde Erfahrung“ wäre.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚Bustle‘ erklärt sie: „Ich bin so offen dafür. Ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, an dem ich wirklich alles erleben möchte, was das Leben zu bieten hat. Und besonders als Frau denke ich: ‚Was für eine magische Sache. Was für eine verrückte, magische, wilde Erfahrung.‘ Wenn das für mich bestimmt ist, bin ich absolut bereit dafür.“

Die ‚Madame Web‘-Darstellerin fügt hinzu: „Ich bin in letzter Zeit ein wenig ausgeflippt, denn wir sind nicht lange hier. Es gibt so viel aufzusaugen und zu lernen und daran zu wachsen und zu erleben und zu fühlen… Und dann denke ich mir: ‚Wir sind nicht mehr lange hier, wenn ich also Mutter werden soll, dann nur zu‘.“

Dakota steht Chris‘ Kindern Apple (19) und Moses (17) aus seiner Ehe mit Gwyneth Paltrow nahe und könnte sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. „Ich liebe diese Kinder, als würde mein Leben davon abhängen. Mit meinem ganzen Herzen“, betont der Hollywood-Star.