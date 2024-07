Er verklagte die Band Coldplay müssen Millionen an Ex-Manager zahlen

Chris Martin bei einem Coldplay-Konzert in Brasilien. (ncz/spot)

SpotOn News | 04.07.2024, 09:59 Uhr

Ein teures Ende eines langen juristischen Streits: Coldplay haben offenbar zugestimmt, ihrem ehemaligen Manager eine siebenstellige Summe zu zahlen. Er hatte sie vergangenes Jahr auf 10 Millionen Pfund verklagt.

Coldplay muss ihrem ehemaligen Manager Dave Holmes eine siebenstellige Summe zahlen, nachdem er die Band auf zehn Millionen britische Pfund (rund 11,8 Millionen Euro) verklagt hatte. Das berichtet unter anderem die britische "Daily Mail" und beruft sich auf einen Insider.

"Einigung hat Millionen gekostet"

Die Band rund um Chris Martin (47) hatte sich 2022 nach zwei gemeinsamen Jahrzehnten von Holmes getrennt, darauf folgte eine lange juristische Auseinandersetzung. Im August 2023 gab Holmes an, Coldplay würde ihm zehn Millionen Pfund an nicht ausgezahlter Kommission für ihr zehntes und elftes Studioalbum schulden, die beide noch nicht veröffentlicht sind.

Ein Insider sagte der "Daily Mail" nun, Chris Martin und die Band seien "glücklich, einen Schlussstrich gezogen zu haben, aber das hat seinen Preis. Die Einigung hat sie Millionen gekostet". Ein entsprechendes Gerichtsdokument liegt auch der Zeitung "The Sun" vor. In den Unterlagen des Londoner High Courts heißt es, die Band hätte im Mai zugestimmt, die nicht näher genannte siebenstellige Summe zu zahlen, um zu vermeiden, das private Details vor Gericht öffentlich werden.

Dave Holmes war 22 Jahre lang als Manager für Coldplay tätig und maßgeblich an ihrem Erfolg beteiligt. Zudem zählte er als enger Freund von Frontmann Chris Martin. Holmes übernahm die Funktion des Managers 2001 von Phil Harvey, dem Creative Director von Coldplay. Warum sich Coldplay von Holmes trennte, ist nicht bekannt. Seit 2022 hat Phil Harvey das Management der Band wieder inne.

So erfolgreich ist Coldplay

Das Geld aufzutreiben, dürfte für Coldplay nicht allzu schwierig sein. Schließlich gilt die Band mit mehr als 174,4 Millionen verkauften Tonträgern als eine der erfolgreichsten der Welt. Seit 2022 befinden sie sich auf ihrer Welttournee "Musik of the Spheres World Tour", die diesen Sommer auch in Deutschland Halt macht. Im Juli spielen Coldplay drei ausverkaufte Konzerte in Düsseldorf und im August drei Shows im Münchner Olympiastadion. Zuletzt spielte die Band ihr fünftes Headliner-Set beim Glastonbury Festival in England.