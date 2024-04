Film Dame Helen Mirren: Sie spielt in ‚The Thursday Murder Club‘ mit

Die Stars sollen sich dem Cast von dem Film angeschlossen haben.

Dame Helen Mirren, Pierce Brosnan und Ben Kingsley sollen sich dem Cast von ‚The Thursday Murder Club‘ angeschlossen haben.

Das Trio soll drei der vier Hauptrollen in der Verfilmung von Richard Osmans Buch von 2020 übernehmen, bei der Chris Columbus die Regie übernehmen wird.

Der Debütroman des ‚Pointless‘-Moderators handelt von vier Rentnern, die in einer Gemeinschaft leben und zusammen ungelöste Fälle lösen. Als ein zwielichtiger Bauleiter unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden wird, wird das Quartett mit seinem ersten Verbrechen konfrontiert. Steven Spielbergs Filmstudio Amblin Partners hatte nach einer hart umkämpften Auktion, an der sich insgesamt 14 Studios beteiligt hatten, die weltweiten Rechte für die Verfilmung gesichert. Osman hatte am Anfang der Woche in den sozialen Medien über „wahnsinnig tolle“ Casting-Neuigkeiten gesprochen. Der 53-jährige Moderator schrieb auf seinem Account auf der Social-Media-Plattform X: “Ich kann es kaum erwarten, es mit allen teilen zu dürfen. ‚The Thursday Murder Club‘ startete eine äußerst erfolgreiche Buchreihe von Osman, die weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkauft wurde, darunter unter anderem ‚The Man Who Died Twice‘, ‚The Bullet That Missed‘, ‚The Last Devil to Die‘, wobei ein geplantes fünftes Buch im Jahr 2025 erscheinen soll. Der ‚House of Games‘-Moderator hatte zuvor verkündet, dass er schon seit zahlreichen Jahren den Wunsch gehegt habe, einen Kriminalroman zu schreiben. Osman verriet: „Ich habe schon immer gewusst, wie schwer es ist, einen Kriminalroman zu schreiben, und ich habe großen Respekt vor den Leuten, die das machen.“