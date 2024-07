Film Richard E. Grant: Rolle in ‘The Thursday Murder Club’

Richard E. Grant attends the EE BAFTA Film Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2024, 10:00 Uhr

Richard E. Grant und Tom Ellis haben sich der Besetzung von ‘The Thursday Murder Club’ angeschlossen.

Das Duo ist laut ‚Deadline‘ die jüngste Ergänzung des Star-Ensembles für die Verfilmung des gleichnamigen Kriminalromans von Richard Osman aus dem Jahr 2020.

Die beiden gesellen sich zu einer Reihe von Schauspielern wie Dame Helen Mirren, Pierce Brosnan, Sir Ben Kingsley, Celia Imrie, David Tennant, Sir Jonathan Pryce, Naomi Ackie, Daniel Mays und Henry Lloyd-Hughes. Weitere neue Darsteller sind Geoff Bell, Paul Freeman, Sarah Niles und Osmans Frau Ingrid Oliver.

Der Netflix-Film wird vom ‘Kevin – Allein zu Haus’-Filmemacher Chris Columbus geschrieben und inszeniert und handelt von einer Gruppe von vier Freunden, die sich in einem Altersheim treffen, um zum Spaß Morde aufzuklären, aber schließlich in einen echten Fall verwickelt werden.

Das Quartett wird gespielt von Mirren (Elizabeth), Kingsley (Ibrahim), Brosnan (Ron) und Imrie (Joyce).

Mit ‘The Thursday Murder Club’ begann eine äußerst erfolgreiche Buchreihe von Richard Osman, die sich weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkauft hat – darunter ‘The Man Who Died Twice’, ‘The Bullet That Missed’, ‘The Last Devil to Die’ und ein geplanter fünfter Roman, der nächstes Jahr erscheinen soll. Osman schwärmte von der Besetzung und meinte, es sei die stärkste Gruppe britischer Schauspieler seit den ‘Harry Potter’-Filmen.