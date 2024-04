Stars Damon Albarn stinksauer auf Coachella-Besucher

Damon Albarn - Roskilde Festival 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2024, 11:05 Uhr

Beim Coachella-Auftritt von Blur blieb die Menge überwiegend still - das störte den Frontmann gewaltig.

Damon Albarn teilte einem apathischen Publikum mit, dass Blur nie wieder auf dem Coachella spielen werden.

Die Britpop-Legenden traten am Samstag (13. April) auf dem kalifornischen Musikfestival im Empire Polo Club in Indio auf. Doch die lauwarme Reaktion der jungen Fans stieß den Frontmann sauer auf. Albarn wollte die Menge zum Mitsingen des 90er-Jahre-Hits ‚Girls and Boys‘ bewegen, was jedoch nur bedingt klappte.

Daraufhin platzte dem 56-Jährigen der Kragen. „Ihr werdet uns nie wieder sehen, also könnt ihr es genauso gut verdammt nochmal singen. Wisst ihr, was ich damit sagen will?“, herrschte er die Festival-Besucher an. Glücklicherweise spielten Blur als Nächstes ihren Hit ‚Song 2′ und konnten die Fans damit endlich animieren.

Bei dem Auftritt sprach der Musiker auch ein virales TikTok-Video an, in dem der Song von einem Staubsauger gespielt wird. „Dieser Song ist so gut zu uns gewesen. Aber mir wurde ein TikTok gezeigt, auf dem er von einem Staubsauger gesungen wird, und das ist, ihr wisst schon…. Es ist demütigend und inspirierend zugleich“, erklärte der Gorillaz-Star.