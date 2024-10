Stars Daniela Katzenberger spricht über ihre Krankheit

Daniela Katzenberger at McDonald's Benefit Gala Munich Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2024, 14:06 Uhr

Die TV-Blondine hat seit ihrer Jugend mit Herzrhythmusstörungen zu kämpfen.

Daniela Katzenberger hat gelernt mit ihren Herzrhythmusstörungen umzugehen.

Die 37-jährige Reality-Ikone leidet seit ihrem 14. Lebensjahr unter sogenannten Extrasystolen. Dabei handelt es sich um zusätzliche Herzschläge, die zwar nicht lebensbedrohlich sind, aber dennoch großen Einfluss auf die Lebensqualität der Betroffenen haben können. In der RTL-Show ‚Doc Caro – Die Sprechstunde’ sprach Dani jetzt über ihre Erfahrungen mit der Krankheit. „Ich hab‘ das oft während der Autofahrt. Ich kriege dadurch dann Panikattacken, weil ich weiß, niemand ist da, der mir helfen könnte“, berichtet sie und gibt preis: „Ich musste so oft schon rechts ranfahren und mich erstmal beruhigen.“

Die Angstattacken fühlen sich laut Daniela „wie so ein Paukenschlag gegen die Brust“ an. „Wie als ob das Blut danach direkt in den Kopf schießt. Wie so ein Schwindel“, beschreibt sie die belastenden Situationen. Glücklicherweise habe der TV-Star über die Jahre gelernt, mit der Krankheit umzugehen. Sie verrät: „Jetzt, wo ich 37 bin, weiß ich, das geht oft von mir selbst aus. Seit ein paar Monaten mache ich das so, dass ich das wie so einen ungebetenen Gast behandle.“ Das Motto laute demnach: „Komm rein, mach dein Scheiß und dann geh wieder!“