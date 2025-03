Stars Daniela Katzenberger: Sie ist stolz auf ihre Bikini-Figur

Daniela Katzenberger at McDonald's Benefit Gala Munich Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.03.2025, 17:32 Uhr

Daniela Katzenberger ist aktuell in Topform.

Die Katze zog in den letzten Monaten ein straffes Fitness-Programm durch, um an einem Bikini-Wettbewerb teilzunehmen. Dabei wurde sie sogar Zweite, doch mit dem Sport und ihrem neuen Lebensstil hört sie auch danach nicht auf.

In ihrer Instagram-Story nimmt Daniela Katzenberger ihre Fans gerne mit durch ihren Alltag und postete zuletzt wieder ein Spiegel-Selfie von sich nach dem Joggen. Dazu schreibt sie, dass sie stolz ist, ihre sportlichen neuen Angewohnheiten beizubehalten. Kein Wunder, denn die haben sich ganz schön ausgezahlt. In einer anderen Story teilte die Influencerin nämlich auch ein Bikini-Bild, auf dem ihr durchtrainierte Körper perfekt zur Geltung kommt, und schrieb dazu: „Ich bin so stolz. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal stolz auf mich bin, obwohl ich immer das Gefühl habe, dass das voll arrogant klingt. Aber doch! Ich bin verdammt stolz auf mich.“

Das kann sie auch sein, denn die Kult-Blondine hatte in der Vergangenheit mit ihrem Gewicht zu kämpfen und machte nie ein Geheimnis daraus, mit Sport immer mal wieder zu versuchen, einige Pfunde zu verlieren. Jetzt war die 38-Jährige ziemlich erfolgreich und will sich ihren Ehrgeiz beibehalten, denn sie weiß: Gewicht halten ist schwerer als Abnehmen. Die Erfolge spornen sie aber an: „In allem ist es besser geworden. Man hat viel mehr Ausdauer, die Haut ist besser, ich habe kaum noch Mitesser“, verriet sie gegenüber ‚RTL‘.