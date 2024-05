Stars Dannii Minogue: Hochzeit? Nein, danke!

Dannii Minogue - 2018 - Virgin Australia Grand Showcase - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2024, 12:38 Uhr

Die Sängerin hat nicht vor, ihrem langjährigen Freund das Jawort zu geben.

Dannii Minogue schließt es aus, mit ihrem Partner vor den Traualtar zu treten.

Die australische Sängerin ist seit über zehn Jahren mit dem Musikproduzenten Adrian Newman zusammen. Obwohl das Paar sehr glücklich miteinander ist, hat es keine Pläne, sich das Jawort zu geben. „Eine Heirat ist nicht geplant, aber wir genießen es einfach, zusammen zu wachsen und Zeit zu verbringen“, verrät sie gegenüber dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin.

Die 52-Jährige ist froh, dass sie es geschafft hat, ihre Beziehung aus dem Rampenlicht herauszuhalten. „Ich konnte das früher nicht immer so machen, denn wenn die andere Person schon berühmt ist, was kann man dann tun? Aber er arbeitet hinter den Kulissen, also ist es einfach“, berichtet sie. Danii könnte sich keinen geeigneteren Mann an ihrer Seite vorstellen. „Er ist einfach so großartig“, schwärmt die Schwester von Kylie Minogue.

Zusammen mit ihrem früheren Partner Kris Smith hat sie den 13-jährigen Sohn Ethan. Die Musikerin ist erleichtert, dass ihr Sohn kein Interesse daran zeigt, in ihre Fußstapfen zu treten. „Ethan liebt Basketball und wir gehen zu den Spielen und sehen es uns im Fernsehen an. Er überragt mich jetzt – er hat definitiv die Größe seines Vaters und nicht die Minogue-Größe, was toll ist“, plaudert sie aus. „Ethan liebt die Schule und er hat gute Freunde, was meiner Meinung nach das Wichtigste ist. Er liebt Rap-Musik, aber er ist nicht daran interessiert, zu performen.“