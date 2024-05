Stars Dannii Minogue: Sie outet sich als queer

Dannii Minogue - 2018 - Virgin Australia Grand Showcase - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2024, 16:00 Uhr

Dannii Minogue hat erklärt, dass sie sich als queer identifiziert.

Die 52-jährige Popsängerin, die auch als TV-Moderatorin arbeitet, hat sich über ihre sexuelle Identität geäußert und verraten, dass sie als Moderatorin der neuen lesbischen Dating-Show ‚I Kissed A Girl‘ – einem Spin-off der BBC-Serie ‚I Kissed A Boy‘ aus dem Jahr 2023 – viel gelernt habe.

Laut der Zeitung ‚The Sun‘ sagte sie: „Es gibt eine Neugierde, ob man lesbisch ist oder nicht. Die Leute werden ‚I Kissed A Girl‘ einschalten, weil sie neugierig und interessiert sind. Sie stellen sich selbst in Frage. Oder sie denken an eine Freundin. Es gibt eine Million Gründe, warum das wichtig ist.“ Dannii fügte über sich selbst hinzu: „Ich identifiziere mich auf eine seltsame Art und Weise als queer. Ihr Mädels seid heiß, ihr wisst es. Es war eine Lehre für mich, die Serie zu sehen, vor allem den Jargon und all die Begriffe kennenzulernen.“

Die Sängerin, die mit dem Produzenten Adrian Newman zusammen ist, war zuvor mit dem Schauspieler Julian McMahon verheiratet und mit dem Formel-1-Star Jacques Villeneuve und dem ehemaligen Bros-Mitglied Craig Logan verlobt, während sie auch einen 13-jährigen Sohn, Ethan, aus einer Beziehung mit dem Rugbyspieler Kris Smith hat. Die ‚This Is It‘-Hitmacherin betonte kürzlich, dass sie sich nicht als „Queere Ikone“ sieht. Gegenüber der ‚BBC‘ sagte sie: „Ich habe Cher sagen hören: ‚Du wachst nicht auf und denkst, dass du eine queere Ikone bist.‘ So denkt man nicht über sich selbst.“