Film Danny DeVito: Weihnachtsfilm mit Andie MacDowell

Danny DeVito - MAR 19 - Famous - Dumbo UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2024, 14:00 Uhr

Danny DeVito und Andie MacDowell drehen einen festlichen Film.

VMI Worldwide hat sich die internationalen Vertriebsrechte an ‚A Sudden Case of Christmas‘ gesichert und wird den Weihnachtsfilm – in dem auch Wilmer Valderrama und die Tochter des ‚Twins‘-Stars, Lucy, mitspielen – den Käufern auf dem Cannes Market diese Woche präsentieren, berichtet ‚Deadline‘. Der Filmemacher von ‚The Space Between Us‘, Peter Chelsom, führt Regie bei dem Film nach einem Drehbuch, das er gemeinsam mit Tinker Lindsay, Gianluca Bomprezzi, Neri Parenti, Dederico Baccomo und Francesco Patierno geschrieben hat.

‚A Sudden Case of Christmas‘ folgt der Geschichte von Lawrence (Danny DeVito), der ein Grandhotel in den Bergen Italiens betreibt, in dem er immer seine Großfamilie zu Weihnachten beherbergt. Im August ist er jedoch schockiert, als seine Tochter (Lucy DeVito) und ihr Mann (Valderrama) ihre 10-jährige Tochter Claire (Antonella Rose) zu Besuch bringen, nur um ihn mit der Aufgabe zu betrauen, dem Mädchen zu sagen, dass sich ihre Eltern scheiden lassen. Als Claire feststellt, dass ihre ganze Familie im Dezember nicht ins Hotel zurückkehren wird, besteht sie darauf, dass sie mitten im Sommer ein letztes Weihnachten feiern, was dazu führt, dass ihre anderen Großeltern – gespielt von MacDowell und Jose Zuniga – gerufen werden, während Lawrence und seine Enkelin Aktivitäten planen, um das sich scheidende Paar wieder zu vereinen und den Clan wieder zusammenzubringen.

Andre Relis, CEO von VMI Worldwide, sagte: „Wir fühlen uns geehrt, den internationalen Einkäufern in Cannes den herzerwärmenden Film ‚A Sudden Case of Christmas‘ vorzustellen. Der Film lebt die wahre Bedeutung von Liebe, Familie und Weihnachten vor dem Hintergrund der wunderschönen Dolomiten Italiens.“ Guglielmo Marchetti, Vorsitzender von Notorious Pictures, fügte hinzu: „Wir sind begeistert von dieser Zusammenarbeit. Das VMI-Team hat das große Potenzial von ‚A Sudden Case of Christmas‘ sofort verstanden. Wie wir liebten sie diesen Film, eine Liebeskomödie, die das Herz erwärmt und immer noch ein unterhaltsames Erlebnis ist.“