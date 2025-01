Immer an seiner Seite Darts-Weltmeister Luke Littler würdigt Messi mit Pokal-Schnappschuss

Luke Littler ist seit Freitagabend Darts-Weltmeister. (jom/spot)

SpotOn News | 05.01.2025, 17:00 Uhr

Darts-Weltmeister Luke Littler genießt seinen Triumph vom vergangenen Freitag. Bei Instagram veröffentlichte der 17-Jährige einen Schnappschuss mit seinem Pokal und erinnert damit an ein Foto von Lionel Messi.

Der englische Dartspieler Luke Littler (17) kann sich vorerst zurücklehnen. Im Finale des prestigeträchtigen WM-Turniers besiegte der Teenager aus Warrington am vergangenen Freitagabend den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen (35) mit 7:3 und sicherte sich damit als jüngster Spieler aller Zeiten den WM-Titel. Bei Instagram zeigt sich das Darts-Wunderkind auf einem besonderen Schnappschuss glückselig mit seinem Pokal.

Auf dem Foto ist er mit Pokal im Arm im Bett zu sehen. "Home sweet home", schrieb er zu dem Bild, mit dem er an einen anderen Trophäen-Schnappschuss erinnerte. Argentiniens Fußball-Ikone Lionel Messi (37) hatte sich ebenfalls mit Pokal im Bett nach dem Gewinn der Fußball-WM 2022 bei Instagram gezeigt.

Promi-Darts-WM 2025 ohne Littler

Littler wird sich nach seinem Triumph im Londoner Ally Pally nun erst einmal eine kleine Auszeit nehmen. Seine Pause von den Dartpfeilen kündigte der Spieler, der am 21. Januar 18 Jahre alt wird, bei BBC Breakfast an. "Ich will ehrlich sein, die World Series of Darts beginnt in ein paar Wochen in Bahrain und ich werde nicht trainieren, bevor ich nach Bahrain fahre." Das Turnier findet am 16. und 17. Januar 2025 statt.

Bei der Promi-Darts-WM auf ProSieben (derzeit ProAcht) an diesem Sonntag (20:15 Uhr oder im Livestream auf Joyn) ist er anders als angekündigt somit ebenfalls nicht dabei. Im Maritim Hotel Düsseldorf werden dagegen folgende Profis dabei sein: WM-Finalist Michael van Gerwen (35) und Weltmeister von 2024, Luke Humphries (29), geben sich ebenso wie Publikumsliebling Peter Wright (54), Littler-Nachrücker Stephen Bunting (39) und die deutschen Spieler Martin Schindler (28) und Ricardo Pietreczko (30) die Ehre.

Die Promi-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer sind: TV-Star Evelyn Burdecki (36), Sportjournalist Wolff-Christoph Fuss (48), Sängerin Vanessa Mai (32), Schauspieler Axel Stein (42), der ehemalige BVB-Kicker Patrick Owomoyela (45) und Comedian Simon Gosejohann (48).