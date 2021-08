Das ist der neue Mann an der Seite von Jennifer Lange

Jennifer Lange hat eine neue Liebe gefunden. (hub/spot)

18.08.2021 06:54 Uhr

Seit einigen Wochen schon halten sich die Gerüchte, jetzt hat TV-Star Jennifer Lange auf Instagram bestätigt, dass sie wieder in festen Händen ist.

Jennifer Lange (27) zeigt sich schwer verliebt. Die einstige „Bachelor“-Gewinnerin hat bei Instagram die Beziehung mit dem Musiker Darius Zander (37) offiziell gemacht. Die 27-Jährige teilte ein Foto, auf dem sich die beiden küssen, und schrieb dazu: „Was soll ich sagen… ein Leuchten in den Augen sagt mehr als tausend Worte… ich bin einfach glücklich.“ Sie fügte hinzu: „Du zeigst mir immer wieder auf’s Neue, wie wunderschön und leicht sich das Leben anfühlen kann. Danke, dass du an meiner Seite bist.“

Und der Singer-Songwriter, der 2016 Kandidat bei „The Voice of Germany“ war, hat bereits auf die Worte reagiert. Unter Langes Post kommentierte er: „Oh Baby, ich hab’s gerade entdeckt und bin gerührt ohne Ende. Was soll ich sagen!?? Danke, dass du in mein Leben getreten bist…es warten so, so viele Abenteurer auf uns.“ Schon zuvor hatte es Gerüchte über eine Beziehung zwischen Lange und dem 37-jährigen Popmusiker gegeben. Die beiden waren oft in den Instagram-Storys des jeweils anderen zu sehen.

Trennung im Herbst

Nach ihrer Teilnahme an „Der Bachelor“ 2019 war Lange mit dem Rosenkavalier Andrej Mangold (34) liiert. Das Paar nahm 2020 an der RTL-Sendung „Das Sommerhaus der Stars“ teil. Wenige Monate danach verkündeten Lange und Mangold im November 2020 ihre Trennung.