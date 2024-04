Neues Heiratsexperiment in Sat.1 Das passiert bei der Datingshow „Gestrandet… in den Flitterwochen“

SpotOn News | 17.04.2024, 18:15 Uhr

In Sat.1 läuten mal wieder die Hochzeitsglocken. Ab dem 17. April läuft die neue Datingshow "Gestrandet... in den Flitterwochen", bei der sich heiratswillige Singles auf einer einsamen Insel vermählen - ohne sich vorher zu kennen.

Sat. 1 will wieder für Liebe sorgen. Mit "Hochzeit auf den ersten Blick" hat der Sender bereits seit 2014 ein TV-Experiment im Programm, bei dem die Kandidaten heiraten, ohne sich zu kennen. Bei "Gestrandet… in den Flitterwochen" wird die Idee jetzt auf eine einsame Insel mitten im Indischen Ozean verfrachtet. Die sechs Folgen laufen ab dem 17. April immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 sowie eine Woche vorher auf Joyn.

Das Konzept

Zwölf heiratswillige Singles im Alter von 27 bis 44 geben sich bei "Gestrandet… in den Flitterwochen" unbekannterweise das Jawort und lernen sich erst danach in den Flitterwochen kennen. Nur zu zweit und abgeschottet von der Außenwelt, können sie in der Urlaubskulisse herausfinden, ob sie wirklich zusammenpassen. Ein Team aus Beziehungsexperten hat für jeden Kandidaten den idealen Partner für eine lebenslange Ehe ermittelt, erklärt der Sender. Der Trailer für die Show zeigt allerdings, dass es zwischen den Ehepaaren nicht harmonisch bleiben wird. "Wenn du irgendwie angepisst bist, kannst du mir das ruhig sagen", fährt eine Kandidatin ihren frisch gebackenen Ehemann an.

Hinter der Idee von "Gestrandet… in den Flitterwochen" steckt eine dänische Produktionsfirma, die auch "Hochzeit auf den ersten Blick" entwickelt hat. Unter dem internationalen Titel "Stranded on Honeymoon Island" wurde das Format bereits in fünf Ländern, darunter Australien und die Niederlande, umgesetzt.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

In Deutschland werden sich sechs Frauen und sechs Männer auf das Experiment einlassen. Mit dabei ist die gelernte Erzieherin Saskia (29), die laut Trailer dem Versicherungskaufmann Jörn (32) das Jawort gibt. Gemeinsam springen sie nach der Trauung vom Boot ins Wasser und "stranden" auf der Insel.

Zudem will die Intensivkrankenpflegerin Charleen (35) aus Berlin ihr Glück bei dem Experiment finden, ebenso wie Tanzlehrerin Romina (30) aus Saarbrücken, Verkäuferin Nadin (33) aus Halle an der Saale, Agenturinhaberin Nadine (28) aus Frankfurt am Main und Steffi (36) aus Altrip bei Mannheim, die nach einer 17 Jahre langen Beziehung auf eine neue Liebe hofft.

Der 36-jährige Schreinermeister Jens aus Niederdorfelden war schon mal verlobt – bei "Gestrandet… in den Flitterwochen" soll es jetzt mit dem Bund der Ehe klappen. Bei den Männern gehen des Weiteren auf Liebessuche: Einzelhandelskaufmann Oli (30, Düsseldorf), Vertriebsmitarbeiter Carlo (27, Sittensen), Filialleiter Crish (44, Hamburg) und der gelernte Maurer und angehende Reiki-Meister Niklas (30) aus Hamburg.