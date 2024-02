Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Britta (r.) erkennt, dass Carla Halluzinationen hat. (cg/spot)

SpotOn News | 31.01.2024, 11:01 Uhr

In "Rote Rosen" wird Britta bewusst, dass Carla unter Halluzinationen leidet. Jenny versucht in "Alles was zählt", gegen die schlechte Presse anzugehen und in "GZSZ" erkennt Erik, dass Toni tablettensüchtig ist.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta bemerkt entsetzt, dass Carla sich einbildet, Michael vor sich zu sehen. Hendrik glaubt, dass ein Tumor für Carlas Halluzinationen verantwortlich sein könnte. Doch Britta kann Carla nicht zu einer Untersuchung überreden, denn sie möchte die Zeit mit Michael genießen. Als Britta und Hendrik sich eine Strategie überlegen, um zu Carla durchzudringen, beginnt Carlas imaginäre Welt zu bröckeln: Carla wird mit Erschrecken klar, dass niemand außer ihr Michael sehen kann. Was stimmt nicht mit ihr?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik beobachtet eine Umarmung zwischen Yvonne und Christoph und kann sein aufkeimendes Misstrauen nur schwer verbergen. Er versucht tapfer zu sein, doch als Yvonnes Handy zufällig vor ihm liegt, kann er nicht anders und sucht fieberhaft nach verräterischen Nachrichten. Ana weicht im letzten Moment zurück und unterbricht den intimen Moment mit Vincent. Währenddessen erfährt Wilma, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt. Vor ihrem Tod möchte sie sich unbedingt noch mit Philipp versöhnen. Dieser hofft daraufhin, dass er im Testament aufgenommen wird. Übermütig küsst er Zoe und ahnt nicht, dass sie dabei beobachtet werden.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Britta sich von David ertappt fühlt, muss sie sich fragen, wie lange sie ihre Affäre noch geheim halten will. Impulsiv trifft sie eine Entscheidung. Benedikt delegiert einen Schulbesuch bei Maja an Valentin, weil er befürchtet, sie vor ihren Mitschülern zu blamieren. Das findet Maja jedoch gar nicht gut. Stella findet Patrizias Methoden, ihr einen Fall zu beschaffen, nicht gut. Sie erkennt jedoch, dass Patrizia aus Liebe gehandelt hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die schlechte Presse zwingt Jenny zu einer waghalsigen Maßnahme. Wird sie dem Druck standhalten? Lucie wird von Yannick vor Augen geführt, wie unfair sie Henning gegenüber war. Wird Lucie einen Schritt auf Henning zugehen? Hanna hat einen Weg aus ihrer Bürgschaft gefunden. Kilian droht diesen versehentlich vor Ralf zu verraten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erschrocken erkennt Erik, dass Toni tablettensüchtig ist. Auch Alicia ist klar, dass sie Tonis Sucht nicht länger decken kann, und die beiden weihen Lilly ein. Nach ihrem Zusammenbruch ist Toni endlich bereit, Hilfe anzunehmen. Maren sieht es kritisch, dass Jonas so viel zockt. Bis sie sich mit ihm in der VR-Welt verliert und einen wichtigen Termin verpasst. Jonas' Idee, ihren behinderten Sohn als Ausrede zu benutzen, behagt Maren nicht.