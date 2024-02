Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Ava (r.) versucht, Chiara wieder aufzubauen. (cg/spot)

SpotOn News | 21.02.2024, 09:53 Uhr

In "Unter uns" ignoriert Benedikt Patrizias Flirtversuche. Chiara verpatzt in "Alles was zählt" ihr Vorlaufen und in "GZSZ" kann Gerner Yvonne nicht restlos verzeihen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nachdem Carla Michael klargemacht hat, dass sein oberflächlicher Charme sie nicht beeindruckt, entdeckt sie nach dem Tod von Michaels Vater eine sensible Seite an ihm. Merle ist unzufrieden mit Frankas Führung der Gärtnerei und beschließt, ihr den Pachtvertrag zu kündigen. Trotz Frankas Bemühungen, Merle umzustimmen, und der Schwierigkeiten mit den Zahlungen für das Entsiegelungsprojekt ist Franka kurz davor, alles aufzugeben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra fühlt sich unwohl dabei, dass sie und Tom zum Gesprächsthema im "Fürstenhof" geworden sind, und sucht das Gespräch mit ihm. Tom befürchtet, dass er in Alexandras Augen nie gut genug sein wird, doch sie überrascht ihn, indem sie ihre Liebe offen zeigt. Helene erkennt, dass ihr eine bedeutende Aufgabe im Leben fehlt. Alfons stellt "Chantal 2.0" vor, ein Spiel, das er auf einem Kongress entwickelt hat. Zuerst belächelt Helene die Idee, doch als sie sich um das fiktive Schwein auf Alfons' Tablet kümmert, wird ihr klar, dass etwas in ihrem Leben anders werden muss.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt ignoriert Patrizias Flirtversuche, bis er eine interessante Beobachtung macht. Sina kämpft mit Schuldgefühlen nach einem tragischen Unglück. Britta kann die alleinige Verantwortung für Theos Zustand nicht tragen und bittet Valentin, die Brandursache zu ermitteln. Doch Valentin hat eigene Pläne.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Ava und Leyla nicht wissen, was sie von Chiaras Traum halten sollen, verpatzt die ihr Vorlaufen.

Kilian versucht erfolglos, sich von Hanna abzulenken, als die unerwarteten Besuch bekommt. Für Kilian nur schwer mitanzusehen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne erhält nicht die erhoffte Absolution von Gerner, und beide müssen über die Zukunft ihrer Ehe nachdenken. Jonas beginnt einen neuen Job als Videospieltester und testet das neue Spiel mit Luis und Moritz aus. Als Moritz Jonas' Song als besseren Soundtrack vorschlägt, kommt es zu Spannungen.