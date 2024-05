Johann Lafer und mehr Star-Auftritte im Mai: Auch diese Stars waren schon bei „Rote Rosen“

"Rote Rosen": Johann Lafer (l.), Heike Drechsler und Freshtorge sind im Mai zu Besuch in Lüneburg.

SpotOn News | 01.05.2024, 17:00 Uhr

"Rote Rosen"-Fans dürfen sich im Mai auf drei Gaststars freuen. Neben Olympiasiegerin Heike Drechsler und YouTube-Star Freshtorge ist auch TV-Koch Johann Lafer in Lüneburg zu Besuch. Die Prominenz gastiert regelmäßig in der Hansestadt. Ein Rückblick.

Lüneburg ist ein Hotspot der Prominenz – zumindest mag das dieser Tage in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" so anmuten. Fans der Serie dürfen sich im Mai auf gleich drei Gaststars freuen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Den Anfang macht YouTube-Star Freshtorge (35). Am 2. und 3. Mai ist der Comedian und Schauspieler, der eigentlich Torge Oelrich heißt, in der Rolle des Net-Coaches Tom Tool zu sehen. Nur wenige Tage später – am 7., 8. und 10. Mai – stattet Olympiasiegerin Heike Drechsler (59) dem norddeutschen Städtchen einen Besuch ab. Zum krönenden Monatsabschluss ist ab 29. Mai Starkoch Johann Lafer (66) bei "Rote Rosen" und mischt in vier Folgen das "Carlas" auf.

Auch in den vergangenen Jahren gaben sich so manche Promis in Lüneburg die Klinke in die Hand. Ein Rückblick.

Musiker und Sänger bei "Rote Rosen"

Schon seit Jahren herrscht immer mal wieder Promi-Alarm bei "Rote Rosen". So versuchte sich etwa Singer-Songwriter Nico Santos (31) 2015 für vier Folgen als Schauspieler und residierte als Rockstar "Tiger Rat" im Serien-Hotel "Drei Könige". Andere Musikerkollegen machten es sich bei "Rote Rosen" etwas leichter und spielten sich selbst – wie etwa Schlagerstar Jürgen Drews (79). Der inzwischen pensionierte "König von Mallorca" war 2019 für vier Folgen bei "Rote Rosen" zu sehen.

Zwei Jahre später, im Mai 2021, fand sich Thomas Anders (61) im Hotel "Drei Könige" in Lüneburg ein. Dort wollte der Sänger möglichst unerkannt verweilen. Ganz anders als Kinderliederstar Rolf Zuckowski (76). Auch er war im Mai 2021 für eine Gastrolle als er selbst bei "Rote Rosen" zu sehen. In den drei Folgen veranstaltete er ein Kinder-Casting in Lüneburg.

Entertainer Ross Antony (49), der seinen Durchbruch als Mitglied der Popband Bro'Sis feierte, übernahm im März 2021 eine Gastrolle als Reporter Tony Frost. Eine passende Rolle für den Briten, der sich neben der Musik auch als Moderator ein Standbein aufgebaut hat.

Tapetenwechsel für Schauspielstars und Entertainer

Neben musikalischen Stars zog es aber auch schon das ein oder andere Schauspielgesicht vor die Kamera der ARD-Telenovela. 2018 übernahm "Lindenstraße"-Star Marie-Luise Marjan (83) eine Gastrolle bei "Rote Rosen". Für ein paar Folgen tauschte sie ihre ikonische Rolle als Mutter Beimer gegen die einer Prinzessin. Als Frederike Prinzessin zu Lüdecke zog sie ins "Drei Könige" – mit jeder Menge Blitzlichtgewitter im Gepäck.

Mit Freshtorge ist nicht zum ersten Mal ein YouTube-Star bei "Rote Rosen" zu sehen. 2020 übernahm Joyce Ilg (40) die Rolle einer Business-Frau. Die gelernte Schauspielerin ist auf YouTube mit 1,16 Millionen Followerinnen und Followern sehr erfolgreich, aber auch häufig im linearen Fernsehen zu sehen – in Gastrollen bei verschiedenen Serien oder auch in der TV-Show "Verstehen Sie Spaß?".

2023 spielte "Let's Dance"-Star Oana Nechiti (36) in der ARD-Serie mit. Für die Profitänzerin war es der erste Ausflug in die Schauspielerei. Ende November vergangenen Jahres schwang sie in "Rote Rosen" das Tanzbein und gab ein Tanz-Coaching.

"Rote Rosen" läuft von Montag bis Freitag ab 14.10 Uhr im Ersten. Die Gastauftritte von Lafer, Drechsler und Freshtorge erfolgen nur wenige Wochen vor der Sommerpause. Ab 17. Juni verabschiedet sich die Telenovela für neun Wochen von den Bildschirmen und soll am 19. August mit neuen Folgen zurückkehren.