Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Tobias und Vivien müssen ernüchtert erkennen, dass sie einer Betrügerin aufgesessen sind. (cg/spot)

SpotOn News | 13.03.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" kommt es zwischen Alexandra und Tom zum Streit. Vivien und Tobias müssen in "Unter uns" erkennen, dass sie pleite sind. In "Unter uns" geht Emily krank arbeiten, um vor Katrin nicht schwach zu wirken.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Franka steckt in einem Dilemma: Sie fühlt etwas für Marvin, aber möchte ihre Unabhängigkeit nicht aufgeben. Marvin jedoch ist von Frankas Zögern frustriert und stellt klar: Sie muss sich entscheiden, ob sie sich ganz auf ihn einlassen will oder nicht! Während seiner letzten Arbeitswoche lernt Simon die "Lebensberaterin" Amanda kennen und ist von ihren Coaching-Methoden fasziniert. Da er nach seiner Kündigung im "Carlas" unsicher über seine Zukunft ist, interessiert er sich zunehmend für Amanda. Was Simon nicht weiß: Amanda ist eine Betrügerin.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra wirft Christoph vor, eifersüchtig auf Tom zu sein und deshalb versucht, ihn in ein schlechtes Licht zu rücken. Doch Tom gesteht ihr später, dass die Vorwürfe berechtigt sind. Daraufhin geraten sie in einen ernsten Streit. Natalie kümmert sich liebevoll um den niedergeschlagenen Vincent. Als Dank verschafft er ihr einen Job als Reitlehrerin auf dem Gestüt, ohne zu ahnen, dass er damit ihr schlechtes Gewissen anheizt. Philipp erinnert sie daran, warum sie sich auf seine Intrige eingelassen hat, und schweren Herzens nimmt sie erneut Bestechungsgeld von ihm an. Doch dies bleibt nicht unbemerkt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Henry und Nadine genießen ihre Liebe, bis ein Auftrag sie abrupt in die Realität zurückholt. Vivien und Tobias müssen akzeptieren, dass sie vor dem Bankrott stehen. Ihre unterschiedlichen Lösungsansätze führen zu Streit. Als Ute Britta wegen ihres Deals mit Patrizia zur Rede stellt, erkennt Britta, dass Patrizia sie ohne Zögern ausgenutzt hat. Das kann Britta nicht einfach so hinnehmen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny ist besorgt über Simones Reaktion. Simone wirkt gestresst und verliert die Vorsorgevollmacht, die ausgerechnet Kilian findet. Hanna möchte ihrer Familie ihre Beziehung schonend beibringen, aber Daniela erfährt bereits vorher davon. Deniz bittet Justus um einen Gefallen, doch als Justus ablehnt, fordert Isabelle ihrerseits einen Gefallen von ihm ein.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily arbeitet trotz Erkältung weiter, um vor Katrin keine Schwäche zu zeigen. Als Kate ihr ins Gewissen redet, gönnt sie sich einen kurzen Schlaf – ohne zu ahnen, dass Kate dafür sorgt, dass sie nicht gestört wird. Nihat tut so, als würde er den verräterischen Stuhl draußen stehen lassen. Doch später entdeckt Michi das Möbelstück im Vereinsheim. Nihat hofft, dass Michi trotzdem nichts bemerkt.