Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Die Situation zwischen Charlie (r.) und Leyla eskaliert, als Leyla sich ausgenutzt fühlt. (cg/spot)

SpotOn News | 10.06.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" wird Carla bewusst, wie sehr ihre Food-Truck-Pläne ins Geld gehen werden. Leyla fühlt sich in "Alles was zählt" von Charlie ausgenutzt. In "GZSZ" wollen Katrin und Tobias in einer Ferienhütte herausfinden, ob ihre Ehe eine Zukunft hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla erkennt, dass ihr Neuanfang als Food-Truck-Besitzerin einige Opfer verlangen wird. Sie sieht sich mit hohen Kosten konfrontiert und wird sich von einem ihrer Pferde trennen müssen. Geraldine gibt Charlotte eine Design-Aufgabe mit nur fünf Stunden Zeit, was Charlotte unter Druck setzt. Erst als sie sich von Hannes inspirieren lässt, kommt ihr die entscheidende Idee. Als ein Sturm aufzieht, wollen Simon und Charlotte Hannes aus seiner Laube retten, aber er hat sich bereits im Hotel einquartiert. Stattdessen sitzen nun Simon und Charlotte in der Laube fest.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Nadine vorübergehend bei Henry einzieht, befürchtet Ronja, dass ihre Zeit bei den Hirschbergers bald vorbei sein könnte. Das will sie nicht akzeptieren. Patrizia will mit Stella ihren Nachlass regeln, was Stella die Möglichkeit gibt, ihrer Mutter klarzumachen, was sie von ihrer Beziehung hält. Viviens Babysport-Foto führt zu gemischten Reaktionen, und sie beschließt, auf ihre eigene Weise mit den negativen Kommentaren umzugehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian entdeckt eine neue Seite an Kim und beschließt daraufhin, ihr eine unerwartete Freude zu bereiten. Imani lenkt ihre Probandin geschickt von der langen Wartezeit ab, doch die Laborergebnisse bringen keine guten Nachrichten. Charlie muss für ihren Fehler büßen und bekommt dennoch Leylas Ärger ab, da diese sich von ihr ausgenutzt fühlt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin und Tobias fahren aufs Land, um in einer Ferienhütte herauszufinden, ob ihre Ehe noch eine Zukunft hat. Ihnen gelingt eine ehrliche Aussprache und beiden wird klar, wo die wirklichen Probleme in ihrer Beziehung liegen. Nihat ist nach dem Ausflug an die Ostsee mit Lilly weniger darauf erpicht, die Wahrheit zu erfahren. Doch dann erhält er neue Hinweise.