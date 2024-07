Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Vivien und Tobias gehen im Streit auseinander. (cg/spot)

SpotOn News | 04.07.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" streitet sich Tobias mit Vivien um ihre berufliche Zukunft. Imani lässt sich in "Alles was zählt" auf ein Date mit einem Kollegen ein. In "GZSZ" sabotiert Yvonne das Event von John und Erik.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta und Stella können gemeinsam eine Bedrohung für die Konditorei abwehren. Wird daraus eine neue Freundschaft zwischen den beiden Frauen? Bambi freut sich über den Besuch seines Vaters und hofft auf eine Versöhnung seiner Eltern – bis Uli eine Rede hält, die Bambi aus der Fassung bringt. Tobias und Vivien streiten darüber, welche berufliche Chance wichtiger ist. Doch bald fragen sie sich, was für sie wirklich von Bedeutung ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus überrascht die Mitarbeiter mit seinem offenen Führungsstil, stellt jedoch auch hohe Anforderungen, besonders an Deniz und das Team. Imani verabredet sich mit einem Kollegen, um Tom zu vergessen, doch Toms Arbeitsplatz ist nicht ideal dafür. Daniela und Henning sehen nur einen Ausweg aus der ungewollten Hochzeit: Sie müssen krank werden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die Arbeit in der Agentur belastet Emily sehr. Moritz ermutigt sie, stark zu bleiben, aber wird sie das schaffen? John und Erik müssen miterleben, wie Yvonne ihr Event sabotiert. Werden John und Erik zurückschlagen oder aufgeben?