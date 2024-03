Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Imani (r.) bleibt Tom gegenüber souverän. (cg/spot)

SpotOn News | 18.03.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" kommt Tammo zu Besuch nach Lüneburg. Christoph sieht in "Sturm der Liebe" noch eine Chance bei Alexandra. In "Alles was zählt" muss Imani einen Gefängnisinsassen behandeln.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Tammo in Lüneburg ankommt, ist Franka tief berührt von Marvins fürsorglichem Umgang mit seinem Bruder. Jedoch fühlt sich Franka unwohl, als Tammo sie und Marvin als Paar bezeichnet. Sie wirft Marvin vor, seinen Bruder als Mittel zu nutzen, um bei ihr zu landen. Carla plant, ihre Stelle im "Carlas" aufzugeben und Michael in die Vereinigten Staaten zu begleiten. Aber Michael entscheidet sich um, erwirbt ein Anwesen in Lüneburg und überrascht Carla mit seinem Entschluss, dauerhaft dort zu verweilen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

In der Hoffnung auf Versöhnung lädt Tom Alexandra spontan ins Theater ein. Doch eine schlaflose Nacht verbringt sie redend mit Christoph, und beide spüren weiterhin eine starke Verbindung zueinander. Trotz Alexandras Bitte, das Geschehene zu vergessen, ist Christoph überzeugt, dass ihre Beziehung erneut eine Chance haben könnte. Enttäuscht verbirgt Philipp seine Gefühle vor Ana und plant heimlich, sie durch eine heldenhafte Tat in den Bergen zurückzugewinnen. Als jedoch sein Plan scheitert, gerät Philipp selbst in große Gefahr.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute fühlt sich verletzt, als sie den Eindruck gewinnt, dass Benedikt und Patrizia einander näherkommen, und muss mit ihrem Kummer alleine klarkommen. Vivien schätzt es, dass Tobias immer für sie da ist, doch manche Dinge lassen sich am Telefon nicht lösen. Während die WG sich Sorgen macht, kämpft Cecilia alleine mit ihrer Trauer. Valentin macht ihr bewusst, dass sie bereits Teil einer neuen Familie ist.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani steht vor der Aufgabe, einen Häftling zu behandeln, doch eine unerwartete Gefahr droht von einer anderen Person. Simone wird durch ihre Entscheidung ungewollt zur Verbündeten Kilian bei seiner Suche nach Konfliktpunkten bei den Steinkamps. Chiara ist verärgert über Ava, weil diese eine Karrierechance für sich behalten hat. Die beiden stehen nun vor einer schwierigen Prüfung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tobias untersagt Katrin, gegen Alicia vorzugehen, aber sie lässt sich dennoch zu einer hinterhältigen Manipulation verleiten. Carlos, der nichts von Alicias Hilfe weiß, gibt schlussendlich auf. Um Toni abzulenken, lädt Erik sie zu einem Skatabend mit Paul und Nihat ein. Toni erkennt, dass sie das Spiel stört und zieht sich zurück, während Erik seine Prioritäten deutlich macht.