Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Als Philipp die Augen aufschlägt, verliebt er sich in Ana. (cg/spot)

SpotOn News | 19.03.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" verliebt sich Philipp in Ana. Britta kehrt in "Unter uns" mit einem Geheimnis von ihrer Kreuzfahrt zurück. In "GZSZ" versteckt Michi ein ominöses Paket vor Maren.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leyla erreicht die Qualifikation für die Olympischen Spiele, was dazu führt, dass sich Mo und Jördis vorübergehend wieder annähern. Jedoch erkennt Jördis, dass sie sich nicht vollständig auf Mo einlassen kann – ihre Gedanken kreisen zu sehr um Klaas. Als Klaas sich zurückziehen will, wird Jördis bewusst, dass sie ihren Gefühlen gegenüber klar sein muss. Daher beendet sie die Beziehung zu Mo! Carla überwindet ihre Enttäuschung darüber, nicht mit Michael in die USA zu gehen. Nachdem sie anfangs skeptisch gegenüber Michaels neuem Veranstaltungsprojekt war, entscheidet sie sich letztendlich, als gleichberechtigte Geschäftspartnerin einzusteigen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana findet den verunglückten Philipp und erkennt hilflos, dass er dem Tod nahe ist. Verzweifelt kämpft sie um sein Leben und versucht alles, um ihn wiederzubeleben. Als Philipp tatsächlich wieder zu Bewusstsein kommt, erleben sie einen magischen Moment, und Philipp betrachtet Ana mit anderen Augen. Dennoch bleibt Ana besorgt um sein Leben, während er im Krankenhaus um sein Überleben ringt. Als er schließlich vollständig erwacht, offenbart er Ana seine Gefühle.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta kehrt unerwartet früh von ihrer Kreuzfahrt zurück – mit einem Geheimnis, das ihre Beziehung zu Theo gefährden könnte. Gerade als Fynn den Tod seines Vaters zu akzeptieren scheint, macht Bambi eine verstörende Entdeckung. Tobias erfährt von Viviens Komplikationen und kehrt eilig von Berlin in die Schillerallee zurück. Doch sein Aufenthalt in Köln ist kürzer als geplant.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Der Bekannte bleibt verschwiegen. Erst Isabelle gelingt es, mehr Informationen von ihm zu erhalten. Imanis einzige Hoffnung, zu überleben, besteht darin, einem Gefängnisinsassen zu vertrauen. Doch könnte sie ihm unwissentlich zur Flucht verhelfen? Simone versucht, Jennys Änderungen an der Vorsorgevollmacht zu verstehen. Doch durch Kilian angestachelt, beginnt sie, ihrer Tochter zu misstrauen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Michi ein verdächtiges Paket versteckt, wird Maren klar, dass er ein Geheimnis hat. Sie setzt die Puzzlestücke zusammen und vermutet, dass Nihat Lilly einen Heiratsantrag machen will. Dank Emilys Konzept erhält die Agentur eine Einladung zum Pitch für den Fair Fashion Runway. Katrin ist entschlossen, den Termin zu übernehmen. Obwohl Emily nachgibt, ist sie insgeheim überzeugt, dass sie die bessere Kandidatin wäre.