Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Ana dankt Philipp mit einem Kuss. (cg/spot)

SpotOn News | 26.03.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" folgt Ana ihrem Herzen und entscheidet sich für Philipp. Cecilias Date mit Valentin läuft in "Unter uns" anders als gedacht. In "Alles was zählt" fürchtet Lucie um ihren Job im Zentrum.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leyla nutzt Klaas' Schwachstelle, um ihn in Jördis' Augen zu diskreditieren. Sie gibt vor, verletzt zu sein, um in seine Nähe zu kommen und lässt sich von ihm pflegen, wobei sie unerwartet umgänglich auftritt. Jördis, verwirrt über Leylas angenehmes Verhalten, entschließt sich, optimistisch zu bleiben und stimmt einem Treffen mit Klaas und Leyla zu. Julius und Mo sind begeistert, als ein Freund von Julius an Mos Heide-Duft Interesse zeigt und ihn für seine Firma erwerben will, was Mos Laune aufhellt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Auf dem Gestüt hört Philipp, dass das Pferd Apollo unter Kolik leidet und ständig in Bewegung bleiben muss. Philipp springt ein, um sich um Apollo zu kümmern, während Vincent beschäftigt ist, und schafft es, dass es dem Pferd langsam besser geht. Ana, davon berührt, beschließt, ihren Gefühlen nachzugeben. Yvonne offenbart Caspar, dass er einen weiteren Onkel hat, und hilft ihm, den Kontakt herzustellen, was Caspar zu neuen Erkenntnissen über die Familienbindung führt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paula überrascht Cecilia mit der Nachricht, dass sie ein Date mit Valentin hat, das anders verläuft als erwartet. Bambi versucht, dem Schiller durch Werbung zu helfen, was unbeabsichtigt zu neuen Schwierigkeiten führt. Nadine ist verletzt, als Henry ihr die Schuld an seinem Unfall gibt und realisiert, dass er die Trennung ernst meint.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle ist frustriert, ihre Zeit vergeudet zu haben, kann ihre Gedanken aber nicht einfach ablegen. Die Steinkamps befürchten, dass Maximilian Simones Entscheidung nicht hinnehmen wird, doch er zeigt keine Kampfbereitschaft. Lucie sorgt sich um ihren Job im Zentrum, als Justus Interesse an ihrem gefälschten Zeugnis zeigt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia bemüht sich, mit Carlos abzuschließen, was ihr schwerfällt. Ein lockerer Moment entsteht, als Paul ihr beim Bettaufbau hilft. Jonas erwägt kurz eine Beziehung mit Flo, aber seine Selbstzweifel überwiegen, und er freut sich auf seinen bevorstehenden Auszug, bis Luis schlechte Nachrichten erhält.