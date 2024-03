Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 28.03.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" geht Vincent zu Ana auf Abstand. Henning und Daniela verschieben in "Alles was zählt" ihre Hochzeit. In "GZSZ" kommen sich Flo und Jonas emotional näher.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Klaas ist empört darüber, dass Leyla seine Wohnung durchsucht und persönliche Dinge ausspioniert hat. Jördis verteidigt ihre Tochter, fordert aber von Leyla eine Entschuldigung bei Klaas. Doch Klaas erkennt Leylas wahre Absichten und lehnt ihre Entschuldigung ab. Stattdessen droht er ihr sogar, sie anzuzeigen! Jorik und Amelie kommen endlich zu einem Kompromiss: Amelie kehrt nach Avignon zurück und Jorik wird später mit Henni nachkommen, sobald das Westerndorf fertig ist. Doch Henni ist mit dieser "Fernbeziehung auf Zeit" nicht einverstanden. Sie weigert sich beharrlich, nach Frankreich zurückzukehren und möchte auch nicht, dass Amelie geht. Wie wird sich die Situation entwickeln?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Caspar beginnt, das Angebot seines Onkels nach einem Gespräch mit Yvonne zu hinterfragen. Gegenüber Greta gesteht er jedoch, dass er dies nur Yvonne zuliebe tut. Yvonne hört zufällig mit und erkennt, wie wichtig Caspar seine Familie ist. Sie überrascht ihn mit einem Flugticket und bietet ihm an, jederzeit zurückzukehren. Wird Caspar den "Fürstenhof" wirklich verlassen? Vincent stellt schockiert fest, dass er zu spät kommt. Ana und Philipp sind bereits wieder ein Paar! Ana versucht, die Situation zu klären und hofft auf ein normales Verhältnis zu Vincent, doch unter den gegebenen Umständen ist er unsicher, wie das funktionieren soll. Während er enttäuscht zurückbleibt, genießen Ana und Philipp ihre Liebe.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David ist kurz davor, sich in Patrizia zu verlieben, als seine Mitbewohner ihn vor ihr warnen. Doch Patrizia hat auf alle Vorwürfe eine Antwort parat. Ringo und Easy erwägen, erneut als Pflegeeltern tätig zu werden. Ohne es zu ahnen, lösen sie damit eine Kettenreaktion aus. Tobias und Vivien sind erleichtert, Berlin hinter sich zu lassen… doch dann beginnt Stinker, sich seltsam zu verhalten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny fühlt sich von Simone verraten, als diese ihr jegliches Vertrauen entzieht und ihr auch noch Kilian als Konkurrenten präsentiert. Ava genießt die Zeit mit Chiara, bis sie vom Job wieder auf den Boden der Realität geholt wird. Als der Stress sie und Henning erneut einholt, fasst Daniela einen Entschluss: Sie werden erst heiraten, wenn die Schulden abbezahlt sind.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas ist zurückhaltend, als Flo vorschlägt, gemeinsam eine Wohnung zu besichtigen. Überraschenderweise verbringen sie einen schönen Tag zusammen. Doch dann wird Jonas von der Realität eingeholt. Nihat verkauft seinen 100.000sten Jubiläumskaffee, doch beginnt darüber nachzudenken, ob der Job im Vereinsheim wirklich das Richtige für ihn ist. Beim Sport findet er vorübergehend Ablenkung, gerät dann aber in Schwierigkeiten mit dem Ordnungsamt.